Bordeaux : Petkovic oblige Guion à entraîner en cachette

Par Eric Bethsy

Nouvel entraîneur des Girondins, David Guion a commencé à travailler avec son équipe au Haillan. Pourtant, Bordeaux n’a pas encore annoncé sa nomination officielle afin de respecter la procédure chère à l’ancien coach Vladimir Petkovic.

Battu à Lens (3-2) dimanche, le duo composé de Jaroslav Plasil et d’André Monteiro a bien dirigé son premier et dernier match. Les deux membres du staff de Bordeaux ont ensuite cédé la place au nouvel entraîneur choisi par la direction. Le président Gérard Lopez a en effet misé sur David Guion qui s’est engagé pour cinq mois. Son contrat sera ensuite prolongé d’une année en cas de maintien à la fin de la saison, et d’une autre selon les résultats obtenus lors du prochain exercice. Une source de motivation supplémentaire pour David Guion qui a commencé à travailler au Haillan mardi.

⚽️Arrivé à Bordeaux, David Guion a « dirigé » sa première séance en tant qu'entraîneur des @girondins ce mardi ! Sa signature devrait être officialisée ce jeudi pour des questions juridiques selon ses proches. #Bordeaux #Girondins #FCGB — Clement Carpentier (@clementcarpet) February 16, 2022

Alors pourquoi le club aquitain n’a-t-il toujours pas officialisé son arrivée ? Selon le média 20 Minutes, l’annonce serait prévue jeudi, le temps que la procédure soit respectée. En effet, le coach écartée Vladimir Petkovic, décrit comme procédurier, doit trouver un accord avec la direction pour ses indemnités de licenciement qui pourraient grimper jusqu’à 4 M€. En attendant, son successeur a posé ses valises en Gironde sans adjoint. L’ancien entraîneur de Reims avait choisi Frédéric Bompard, mais après son bref intérim en tant que coach principal à Guingamp l’année dernière, le technicien a d’autres ambitions.

Guion prêt à garder l'ancien staff bordelais

« L’expérience guingampaise m’a prouvé que j’étais capable d’être un numéro un, a expliqué Frédéric Bompard au Télégramme. J’ai bossé dur pendant cinq mois. Mi-décembre, j’ai rendu un pavé de 350 pages. Je n’ai pas fait tout ça pour repartir en tant qu’adjoint. (…) David Guion m’a appelé jeudi matin. Je lui ai donné ma réponse vendredi midi. Je ne voulais pas aller à Bordeaux en reculant. D’ailleurs, assez paradoxalement, je pense qu’ils vont se maintenir car il y a matière à réussir là-bas. Mais la question était : "Est-ce que j’ai encore envie d’être adjoint ?" La réponse était toute trouvée. » Finalement, David Guion pourrait conserver le staff en place.