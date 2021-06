Bordeaux ne fera aucun cadeau à Lopez

Dans : Bordeaux.

Le rachat des Girondins de Bordeaux à peine acté, que Gérard Lopez doit déjà résoudre quelques problèmes et notamment le loyer du stade.

Les Girondins de Bordeaux sont (presque) sauvés. Menacé d'un redressement judiciaire après avoir été lâché par King Street, le club va finalement être racheté par Gérard Lopez. L'homme d'affaires luxembourgeois a apporté toutes les garanties nécessaires. Les supporters, les Ultramarines, ont exprimé leur soulagement. Pour l'ancien propriétaire du LOSC, il s'agit désormais de ne pas les décevoir. Gérard Lopez s'est déjà mis au travail. Il était en réunion mercredi avec le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, et le président de la Métropole, Alain Anziani. La question du loyer du stade a été étudiée. Dans un communiqué relayé par 20 Minutes, la Métropole assure que le loyer du Matmut Atlantique restera inchangé à 4,9 ME par an.

« Le président a rappelé qu’il ne voulait pas revoir le niveau de loyer actuel et Gérard Lopez a indiqué que ce n’était pas son intention, les facilités de trésorerie proposées par Bordeaux Métropole pour faciliter la reprise du club [en l’occurrence un étalement du montant des loyers] étant déjà importantes […] Concernant la garantie de paiement des loyers actuellement apportée par l’actionnaire King Street, la situation n’est pas à ce jour tranchée. Alain Anziani a réaffirmé que la garantie actuelle restait valide et ne pourrait être levée qu’à la condition qu’une garantie équivalente puisse être produite par les repreneurs», assure la Métropole dans son communiqué. Selon 20 Minutes, Gérard Lopez n'avait pas l'intention de négocier le prix du loyer. Mais il sait désormais qu'aucun cadeau ne lui sera fait.