Bordeaux : Les vœux amers de cet oublié de Gourvennec

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

En grande difficulté sur le plan offensif malgré un marché des transferts ambitieux, avec notamment les signatures de Nicolas De Préville et Alexandre Mendy, Bordeaux n’a clairement pas retrouvé son visage de la saison passée.

Gaëtan Laborde en est la principale victime. L’ancien de Clermont avait brillé avec 36 apparitions en Ligue 1 et six buts au compteur. Mais cette saison, entre des pépins physiques sérieux et le manque de confiance de son entraineur envers lui, il ne compte que 113 minutes de temps de jeu. Alors, au moment de livrer ses vœux pour la nouvelle année sur Facebook, le jeune buteur girondin a souhaité connaître un nouveau départ, tout en confiant son amertume devant sa situation qui s’est dégradée très rapidement.

« Je tiens à vous remercier pour votre soutien sans faille durant ces derniers mois. Le dernier trimestre de l'année 2017 ne restera pas gravé dans ma mémoire mais il n'a fait que décupler mon amour pour le football. Je sais les efforts que je dois continuer à produire. Je sais aussi maintenant que dans le football vous pouvez être tout aussi rapidement en haut de l'affiche que tomber dans les oubliettes. Vous savez que depuis le début de ma carrière professionnelle j'ai toujours rebondi et franchi un palier supplémentaire après une déception, une blessure. Il en sera de même encore aujourd'hui. Vous pouvez compter sur moi pour rattraper le temps perdu et pour être performant sur le terrain », a confié Gaëtan Laborde, qui se donne donc six mois pour redresser la barre à Bordeaux, avant d’envisager probablement un changement de cap s’il n’y parvient pas.