Bordeaux ‍: Le rêve fou de Gérard Lopez s'écroule

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Les Girondins de Bordeaux n'ont pas du tout connu la saison espérée en Ligue 2. Pour ne rien arranger, le club au scapulaire fait face à des difficultés financières importantes.

Bordeaux doit vite trouver une solution ! Les Girondins ont en effet, selon Ouest France, près de 35 millions d'euros à présenter à la DNCG sous deux semaines, sous peine d’une sanction majeure. Les supporters et observateurs du club retiennent donc leur souffle, déjà que la situation sportive est loin d'être satisfaisante. Gérard Lopez va devoir très vite rassurer et trouver des fonds. L'homme fort des Girondins de Bordeaux est apparemment prêt à toutes les options puisqu'il voulait récemment vendre la section féminine dans le but de récupérer des liquidités pour la masculine. Mais tout ne se passe pas comme prévu...

La FFF apporte une très mauvaise nouvelle à Bordeaux

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ligue 1 Uber Eats (@ligue1ubereats)

Du fait de Pierre Ferracci, Président du Paris FC, ce n'est en effet plus possible ! Ce dernier a récemment fait voter une mesure qui se veut contre la possibilité de vendre sa section féminine pour favoriser la section masculine. Le but étant de protéger le football féminin. Le souhait de Gérard Lopez a donc été rejeté par l'assemblée fédérale de la Fédération Française de Football. Un énorme coup dur pour l'entrepreneur-investisseur et homme d'affaires hispano-luxembourgeois, qui devra donc trouver une autre solution pour soulager les finances de Bordeaux. Dans le pire des cas, les Girondins pourraient être rétrogradés aux échelons inférieurs s'ils n'arrivent pas à apporter les garanties nécessaires à la DNCG. La tension est plus que jamais palpable et la vente simple de joueurs ne va pas réussir à combler le trou. Encore une fois, l'institution bordelaise se retrouve au bord du gouffre et bien malin sera celui qui pourra dire si Bordeaux évoluera en Ligue 2 ou non la saison prochaine.