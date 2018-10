Bordeaux : La garantie que De Tavernost ne peut pas donner aux supporters

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

C’est à la fin du mois d’octobre que M6 va officiellement léguer les Girondins de Bordeaux à GACP et son dirigeant Joseph DaGrosa.

Plus rien ne s’oppose désormais à ce rachat par des investisseurs américains qui ont fait beaucoup de promesses pour tenter de convaincre tout le monde, sur le plan financier notamment. Du côté du futur ancien propriétaire, cette solution est la meilleure possible. Mais Nicolas de Tavernost a joué franc jeu dans un entretien sur Gold FM, reconnaissant qu’il n’avait aucune garantie que tout se passerait bien avec les investisseurs américains à l’avenir.

« Si je peux garantir aux supporters inquiets que nous avons fait le bon choix ? On ne sait jamais si on a fait le bon choix. Ce serait très présomptueux de le dire. On sait qu'il y a toujours beaucoup d'aléas dans le sport, et surtout dans le football. Quand nous sommes arrivés dans ce club, en 99, c'était une décision personnelle que j'avais prise, et beaucoup étaient sceptiques. Mais on a eu plus de hauts que de bas, et on laisse le club en bon état. Maintenant... les repreneurs ; ce sont des professionnels, pas là pour faire de mauvaises choses je pense. Donc maintenant qu'ils ont donné les assurances, à eux de jouer. On regarde cette question de la vente du club depuis plusieurs années, et s'il y a avait eu un repreneur français on l'aurait choisi. Mais nous, on savait qu'on allait s'écarter du club progressivement, diminuer ses moyens, car nous avons d'autres investissements à faire et qu'il était temps de laisser la main. Et puis, quand on a rencontré ces Américains, on a discuté avec eux pendant de longues semaines, on leur a demandé des garanties, des engagements, et la ville aussi ; ce à quoi ils ont répondu de manière professionnelle », a confié le patron de M6, pour qui tout a en tout cas été fait dans les règles, et visiblement pas mécontent de se défaire d’un investissement sur le club aquitain qui commençait à peser.