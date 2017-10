Bordeaux : L'hymne d'Obispo refusé par les Ultras et l'OL se retrouve dans la mêlée

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OL.

Avant le déménagement des Girondins de Bordeaux au Stade Matmut-Atlantique, Pascal Obispo avait été sollicité pour composer un nouvel hymne. Et le chanteur avait avancé sur le dossier...sans que finalement cela n'aboutisse. Même si cet épisode a depuis été oublié, Pascal Obispo a lui expliqué sur Europe 1 qu'il digérait difficilement la manière dont les UltraMarines l'avaient traité à cette occasion.

« Pour bien faire les choses, j’avais fait, sur la chanson qui avait été choisie, avec les mots choisis qui venaient des tribunes. Mais voilà, ils n’ont même pas voulu écouter. Il faut être un Ultra, Ultra, Ultra et moi, je ne suis pas suffisamment Ultra. Un petit handicapé à Lyon m’avait offert un maillot lyonnais, que j’avais mis, et j’avais mis aussi un maillot du PSG pour un pari. Voilà, donc je ne suis plus Ultra, maintenant. Que j’aille au Parc, c’est normal, quand on aime le football et qu’on habite Paris. Je ne vais pas descendre à Bordeaux et ça les touche. Je suis désolé, je suis un bordelais. Les Ultramarines, ils sont sympas, mais bon voilà, ils sont Ultras. Je les respecte, il n’y a pas de souci... », a expliqué l'artiste.

Sauf que Florian Brunet, un des responsables des Ultramarines a répondu directement via Twitter à Pascal Obispo. « Il est mignon @ObispoPascal sauf qu’il n’y avait pas grand chose à écouter .... Et il est clair que s’afficher avec un maillot de Paris ou de Lyon n’incite pas à pousser la réflexion. Pas très cool de dire qu’Anderson est handicapé par contre parce que Cela ne peut être que mental....@ObispoPascal 😂😂😂😂😂 », explique le supporters bordelais, qui ressort la fameuse photo où l'on voit le chanteur recevoir un maillot de l'OL des mains de..Sonny Anderson.