Bordeaux : Etonnant, Malcom révèle la promesse des dirigeants au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato.

Passé tout proche d'un départ lors du dernier mercato hivernal, Malcom va quitter les Girondins de Bordeaux à la fin de la saison.

Auteur d'une très belle saison à Bordeaux, où il a marqué huit buts et délivré six passes décisives en Ligue 1, Malcom est très courtisé sur le marché des transferts. Pisté par des clubs comme Dortmund l'an dernier, l'attaquant brésilien a bien failli quitter les Girondins en janvier, puisque de grosses formations anglaises étaient prêtes à débourser plusieurs dizaines de millions d'euros pour le recruter. Mais au final, Malcom a été bloqué par la direction girondine, qui a bien besoin de sa star pour sauver son année sous la houlette de Gustavo Poyet. Mais ce mariage entre Bordeaux et l'ailier de 20 ans ne durera pas éternellement puisque le joueur veut jouer dans un grand club européen, et parce que le FCGB ne pourra pas cracher sur un pactole. Autant dire que les deux parties vont bientôt se séparer.

« J’ai déjà dit que j’aurais voulu partir cet hiver pour relever de nouveaux challenges. Mais je dois aussi me rappeler que Bordeaux m’a beaucoup aidé. J’ai donné ma parole à Bordeaux que je continuerai pour pouvoir avoir plus de temps afin de choisir mon futur club. Ces trois ou quatre prochains mois vont faire une grande différence. Bordeaux m’a promis que j’aurai un bon de sortie en juin. Je vais choisir mon prochain club et Bordeaux me laissera partir », a avoué, sur le média auriverde UOL, Malcom, qui souhaite finir cette saison en boulet de canon pour en mettre plein la vue à ses courtisans, histoire de choisir un club à la hauteur de ses grandes ambitions dès l'été prochain.