Bordeaux en National 2, « ‍c’est inadmissible ‍»

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

La situation des Girondins de Bordeaux fait énormément parler en National 2, où les clubs qui évoluent dans cette division n’ont pas l’habitude de croiser un adversaire aussi prestigieux que le club au scapulaire.

Ce week-end, c’est Blois qui a eu la chance d’accueillir les Girondins de Bordeaux en National 2 devant plus de 2.000 spectateurs, alors que l’équipe du Loir-et-Cher est plutôt habituée à évoluer face à un public constitué de 200 à 400 fidèles. La venue de Bordeaux est clairement un évènement pour tous les clubs de National 2, mais ce n’est pas une raison pour dérouler le tapis rouge aux Girondins. Après le match nul entre son équipe et Bordeaux samedi (1-1), le président de Blois a notamment lâché que selon lui, sans un appui politique très fort, les Girondins de Bordeaux ne seraient même pas en National 2 mais encore plus bas.

« Ils devraient être en Ligue 1 c’est évident. Je leur souhaite le meilleur. D’ailleurs, ils ne devraient pas être là non plus en National 2, ils devraient être en Départemental, parce qu’il y a surement quelques appuis politiques ou autres, et c’est inadmissible qu’on puisse autoriser ce qu’on autorise au club des Girondins de Bordeaux alors qu’on le refuse à plein de clubs amateurs comme les nôtres » s’est agacé le président François Jacob sur TV Tours dans des propos relayés par le site Girondins 4 Ever. Un agacement qui traduit celui de plusieurs clubs vis-à-vis du club au scapulaire, à qui certains privilèges ont été accordés pour éviter la banqueroute et une descente trop brutale des échelons.

Bordeaux fait débat en National 2

C’est tout du moins ce que dit entre les lignes le président de Blois. Du côté de l’entraîneur du Blois Foot 41, Cédric Hengbart, on préférait en tout cas se réjouir d’une telle affiche et de l'engouement suscitée par celle-ci plutôt que de cracher dans la soupe. « C’était vraiment intéressant d’avoir du monde, et cela fait plaisir d’avoir dans ce stade plus de 2.000 personnes. Cela change d’il y a une semaine contre Vierzon où il y avait 100 personnes, je crois… Non, c’est bien, cela fait plaisir » a de son côté commenté l’ancien joueur du SM Caen et désormais coach de Blois, où Bordeaux a en tout cas eu le mérite de faire beaucoup parler ce week-end.