Bordeaux : Costil écoeuré, il demande à partir !

Lassé des événements bordelais, Benoît Costil souhaite quitter les Girondins histoire de retrouver un club plus stable.

Le feuilleton des Girondins de Bordeaux commence à fatiguer tout le monde, et pas uniquement du côté des supporters. Entre les polémiques incessantes avec Frédéric Longuépée, les rumeurs sur une possible vente du club au scapulaire, son passage risqué ce jeudi devant la DNCG et le souhait de Paulo Sousa de partir, il y a de quoi devenir dingue. Mais cette fois, cela a un effet direct au sein de l’effectif bordelais. Car ce mercredi, RMC annonce que totalement lassé des événements, Benoît Costil, capitaine des Girondins, veut quitter le club alors qu’il a encore deux ans de contrat suite à une prolongation paraphée en 2019. Mais cette fois, trop c’est trop et le gardien de but formé à Caen jette l’éponge.

Et Mohamed Bouhafsi de balancer l’info qui va faire du bruit dans le Sud-Ouest. « Le capitaine des Girondins de Bordeaux Benoit Costil a demandé un bon de sortie à la direction bordelaise. Le joueur est trop lassé par la situation, le manque d’ambitions sportives et par le départ de Sousa », explique le journaliste. Arrivé en 2017 chez les Girondins de Bordeaux, Benoît Costil estime ne plus pouvoir supporter la manière dont le club au scapulaire est géré, et à 33 ans il se pourrait bien que l'heure de changer d'air soit arrivée pour lui. Reste à savoir comment les dirigeants bordelais vont prendre cette demande de leur gardien de but, même s'il est très dur de conserver un joueur qui ne se sent plus à même de jouer sous le maillot bordelais.