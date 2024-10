Bordeaux, ASSE, PSG, Bernard Arnault était chaud

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Bernard Arnault débarque dans le football français puisque le patron du groupe de magasins de luxe LVMH va devenir le nouveau propriétaire du Paris FC. Avant de jeter son dévolu sur le club parisien, actuel leader de la Ligue 2, le milliardaire français a regardé la situation de plusieurs clubs.

La bombe a été lâchée mercredi, Bernard Arnault va devenir le propriétaire d’un club français, le Paris FC. Le rêve de nombreux observateurs de voir deux grands clubs dans la capitale est peut-être sur le point de se réaliser avec le rachat du PFC par le milliardaire français, lequel pèse plus de 200 milliards d’euros et qui va s’associer à Red Bull dans ce projet faramineux. Les supporters du Paris FC peuvent sortir le champagne, d’autant qu’il n’était pas certain dans l’esprit de Bernard Arnault d’investir dans ce club en particulier.

Effectivement, d’après les révélations de Daniel Riolo, plusieurs écuries du championnat de France ont fait l’objet d’une vive enquête de la part de Bernard Arnault et de ses équipes, parmi lesquelles figurent les Girondins de Bordeaux. Une nouvelle qui risque de provoquer une grande déception chez les supporters aquitains, qui auraient évidemment rêvé de voir Gérard Lopez laisser les clés de son club à un homme d’affaires réputé tel que Bernard Arnault. « Peut-être même que si le Qatar avait été vendeur, c’est le PSG qu’ils auraient racheté. Ils avaient envie d’un club de foot, ils ont regardé pour Lille, Bordeaux et Saint-Etienne » a révélé Daniel Riolo, avant de poursuivre.

Bernard Arnault a regardé Bordeaux, l'ASSE et Lille

« Là, ils vont prendre un club qui est premier de Ligue 2. Ils vont tout faire pour assurer la montée, ça veut forcément dire qu’en janvier il y aura un ou deux nouveaux joueurs en fonction des besoins pour verrouiller la montée » a révélé le journaliste de RMC, pour qui les Girondins mais aussi Lille et Saint-Etienne figuraient donc parmi les choix potentiels de Bernard Arnault. Le patron de LVMH a finalement pris la décision d’investir au Paris FC, où son objectif sera clairement d’assurer la montée en Ligue 1 à l’issue de cette saison, puis de pouvoir rivaliser au plus tôt avec le Paris SG avant de s’installer en Europe. Le sport n’est pas une science exacte et Bernard Arnault n’a évidemment aucune garantie d’atteindre ses objectifs mais une chose est certaine, il a les moyens de ses ambitions et les compétences avec l’appui du groupe Red Bull.