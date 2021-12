Bernard Lacombe effondré avant Bordeaux-OL

Dans : Bordeaux.

Par Alexis Rose

Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et de Bordeaux, Bernard Lacombe s’est confié en longueur sur la mauvaise passe des Girondins avant la rencontre entre ses deux clubs de coeur.

Dimanche soir, à l'occasion de l’affiche de la 17e journée de Ligue 1, Bordeaux et Lyon s’affronteront dans un match de la peur. Puisque le malheur ira au perdant. Si l’OL traverse une période compliquée, avec deux défaites en quatre matchs de L1 et une dixième place à six points du podium à l’approche de la mi-saison, la crise est encore plus profonde pour le FCGB… Englué autour de la zone rouge depuis plusieurs semaines et actuellement dans le fauteuil de barragiste, Bordeaux reste sur deux défaites de suite en l’espace de quelques jours. Lourdement tombé à Strasbourg mercredi (2-5), l’équipe de Vladimir Petkovic va donc tenter de relever la tête contre l’OL, ou un peu plus tard dans la saison. Bernard Lacombe l’espère en tout cas.

« Quelle tristesse de voir ce club dans cette situation… »

« C'est bête pour les Girondins. Nous, les anciens, comme René Girard, Jean Tigana et plein d'autres, on est tristes de voir la situation de ce club. Mais j'espère que les choses vont repartir du bon pied. C'est un club qui doit amener plein de choses au football français. La seule chose, c'est qu'il faut avoir de bons joueurs et du mental. Là, il faut que les choses se passent tout autrement que ce qui se passe aujourd'hui. Quand on parle des entraîneurs, s'ils ne sont pas bons, on les limoge. Mais ce n'est pas la meilleure des choses. C'est un travail quotidien, qui doit être collectif. Il faut qu'il y ait tous les jours une remise en cause de chaque joueur, des plus renommés aux plus jeunes. Quelle tristesse de voir ce club dans cette situation... Vraiment, je ne suis pas trop inquiet, on les voit jouer. Mais il y a un moment où l'on sent que les garçons lâchent un peu. C'est une chose qu'il ne faut surtout pas faire. La chance qu'on a eu à mon époque, c'est qu'on était tous ensemble, et il n'y en avait pas un qui sortait du rang. Il y avait des joueurs immenses... Marius Trésor, Léonard Specht et René Girard dans l'axe, je peux vous dire que c'était quelque chose d'énorme », a lancé, sur France Bleu Gironde, l’ancien joueur de Bordeaux (1979-1987), qui espère que le FCGB arrivera à garder sa place en L1 en vue de la saison prochaine.