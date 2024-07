Une star des Bleus condamnée par Mbappé, il accuse

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé n'a pas été bon contre le Portugal, mais Antoine Griezmann n'a pas été à la hauteur non plus, même si cela n'a pas empêché l'équipe de France de se qualifier. Le joueur de l'Atlético de Madrid semble désormais perdu.

Antoine Griezmann n'est que l'ombre de lui-même depuis le début de l'Euro 2024 en Allemagne, alors que l'attaquant de 33 ans sortait d'une belle saison avec son club. Considéré comme indispensable par Didier Deschamps, le natif de Mâcon affiche toujours le sourire, alors que l'on sent bien qu'il a du mal à trouver sa place au sein d'une équipe dont il a souvent été le métronome. Il est vrai que le sélectionneur national n'hésite pas à déplacer Antoine Griezmann au gré de ses changements tactiques. Pour Floren Gautreau, journaliste sur RMC, il est clair que l'attaquant aux 134 sélections et 44 buts paie le fait que Deschamps mette tout en place pour faire briller Kylian Mbappé en équipe de France. Un choix qu'Antoine Griezmann paie au prix fort avec des performances ratées.

Griezmann souffre avec la France

🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 5, 2024

Pour notre confrère trop c'est trop, et Antoine Griezmann doit être respecté sous le maillot tricolore, même si cela doit remettre en cause le pouvoir du capitaine des Bleus. « En conférence de presse, Mbappé a défendu Griezmann, mais si tu as un avocat comme ça, tu vas à la mort direct. Tactiquement, on fait tout pour Kylian Mbappé, toute l’équipe est faite pour lui. Griezmann, Deschamps l’a balancé à tous les coins du terrain. Griezmann, c’est le condamné. Il est condamné à faire briller Mbappé. Il faut se souvenir que lors de la dernière Coupe du monde, Griezmann rate sa finale parce qu’il a passé la compétition à courir et à compenser le système mis en place par Deschamps pour Mbappé. Je dis juste que Mbappé, qui est un excellent joueur, est à un tournant de sa carrière. Il doit se remettre en question », prévient Florent Gautreau. Mardi soir, face à l'Espagne, on espère que Kylian Mbappé répondra sur le terrain à toutes ces critiques et qu'en plus Antoine Griezmann brillera un peu plus. Sinon, le débat n'est pas à la veille de se calmer.