Une France olympique, Deschamps convoque Koné et Olise

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Pour la rentée de l’équipe de France, Didier Deschamps a présenté sa liste pour les matchs à venir, c’est à dire les confrontations de prestige face à l’Italie et et la Belgique. Le match contre les champions d’Europe 2021 aura lieu au Parc des Princes le vendredi 6 septembre à 20h45 et celui contre les Diables Rouges se déroulera le lundi 9 septembre à Lyon.

Pour ces deux rencontres, le sélectionneur national a décidé d’appeler les joueurs suivants :

Gardiens : Areola, Maignan, Samba

Défenseurs : Clauss, W.Fofana, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Mendy, Saliba, Upamecano

Milieux : Y. Fofana, Kanté, Koné, Tchouaméni, Zaïre-Emery

Attaquants : Barcola, Dembélé, Griezmann, Kolo-Muani, Mbappé, Olise, M. Thuram

𝐂’𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞́𝐞 🧳😄



📋 Voici la liste des Bleus pour les 2 prochains matchs de Ligue des Nations contre l’Italie 🇮🇹 et la Belgique 🇧🇪



Avec les premières convocations de 𝐌𝐚𝐧𝐮 𝐊𝐨𝐧𝐞́ et 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐎𝐥𝐢𝐬𝐞 👋#FiersdetreBleus pic.twitter.com/QyUrLmygQu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 29, 2024

Dans cette liste, les maillons forts de ces dernières années sont toujours là, avec notamment Maignan, Théo Hernandez, Ngolo Kanté, Aurélien Tchouameni, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Mais il y a aussi des nouveaux qui ont brillé aux Jeux Olympiques avec la formation de Thierry Henry, comme Michael OIise, depuis parti au Bayern Munich, et Manu Koné.