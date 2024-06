Un coup dans le nez, Mbappé a insulté Lewandowski

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé portait son masque mardi contre la Pologne, et le joueur français n'a pas apprécié le geste qu'a eu Robert Lewandowski à son encontre.

Une semaine après s'être cassé le nez face à l'Autriche, l'attaquant des Bleus arborait son célèbre masque à l'occasion du dernier match de poule, contre la Pologne. Même s'il a marqué un but sur penalty, le joueur du Real Madrid n'a pas pleinement convaincu. Mais ce que l'on retiendra aussi, c'est le coup de colère de Kylian Mbappé après un contact musclé avec Robert Lewandowski, l'attaquant international polonais...et joueur du Barça, ayant clairement touché le nez de Mbappé sans que l'on sache clairement si cela était volontaire. Pour la star tricolore, l'intention de Lewandowksi ne fait aucun doute et pour preuve, Kylian Mbappé a traité son adversaire de « fils de pu.. ». Une scène captée et diffusée en direct sur TF1. Et pas besoin d'être un spécialiste de la lecture labiale pour voir ce que dit le joueur français, même si Mbappé l'a fait en langue française, ce qui a évidemment évité la réaction du buteur polonais.