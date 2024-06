Un bon vieux 4-4-2 pour la France ‍? Deschamps prend une claque

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Alors que la France n'est pas au mieux sur le plan offensif, Didier Deschamps pourrait opter pour un 4-4-2 losange expérimental contre la Belgique. Un nouveau schéma qui ne fait pas rêver les foules.

Souvent habile pour s'adapter tactiquement, Didier Deschamps sèche un peu dans cet Euro 2024. Le sélectionneur de l'Equipe de France peine à trouver le onze idéal pour enchaîner les succès, ayant changé beaucoup de joueurs en poules sans gagner plus d'une rencontre. Si la défense française est solide, l'attaque est en berne malgré des grands noms alignés : Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Antoine Griezmann ou Bradley Barcola. L'Equipe de France n'a marqué que 2 buts et aucun dans le jeu. Avant un huitième de finale périlleux contre la Belgique, Deschamps doit solutionner ce problème d'efficacité sous peine de subir une élimination précoce. Selon l'Equipe, Deschamps pense à changer de système tactique.

La France en 4-4-2 losange, flop assuré !

Au lieu de ses habituels 4-3-3 et 4-2-3-1, le sélectionneur français privilégierait un 4-4-2 losange contre la Belgique. Derrière un duo Thuram-Mbappé, Rabiot jouerait à gauche avec Griezmann en numéro 10, Kanté à droite et Tchouaméni en 6. De quoi mettre Thuram dans les meilleures conditions, lui qui évolue aux côtés de Lautaro Martinez à l'Inter. Cependant, cette trouvaille de Deschamps ne fait pas l'unanimité comme l'a montré L'Equipe du soir. Dave Appadoo et Sébastien Tarrago notamment n'apprécient pas que Deschamps utilise un système improvisé. Ils ont convoqué le passé et l'Euro 2021 où Deschamps avait opté pour une défense à trois contre la Suisse, ce qui avait occasionné une très mauvaise entame et finalement l'élimination française.

Superduel - Didier Deschamps pense à un 4-4-2 en losange pour affronter la Belgique avec :



Mbappé, Thuram, Griezmann, Rabiot, Kanté, Tchouaméni, Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez et Maignan.



Est-ce une compo qui vous plaît ?#EDS — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) June 29, 2024

Surtout, Dave Appadoo est dubitatif sur l'utilisation des latéraux dans ce système. Sans Ousmane Dembélé titulaire, ceux-ci seraient obligés d'être plus offensifs et cela ne colle pas avec le profil de Jules Koundé par exemple. Au bout du traditionnel duel de l'émission, les téléspectateurs ont adhéré à cette vision négative. En effet, 63% d'entre eux se sont exprimés contre l'utilisation du 4-4-2 losange, préférant voir Olivier Giroud titulaire à la place de Thuram selon les commentaires sur X. Autant dire que la pression est maximale sur les épaules de Deschamps qui serait pointé du doigt en cas d'élimination avec ce 4-4-2 losange.