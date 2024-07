La France offre une chance en or à Lacazette

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Privé d’une grande carrière en Equipe de France en raison de conflits avec Didier Deschamps, Alexandre Lacazette a l’occasion de briller sous le maillot des Bleus lors des Jeux Olympiques, une équipe dont il sera le capitaine.

Sélectionné par Thierry Henry parmi les trois jokers de l’Equipe de France pour les Jeux Olympiques, Alexandre Lacazette aura un rôle majeur à jouer pour guider les Bleus vers la médaille d’or. Au-delà de toute considération collective, cette sélection est forcément spéciale pour Alexandre Lacazette, qui n’a jamais véritablement eu l’occasion de prouver sa valeur sur la durée avec les Bleus. Les relations entre le capitaine de l’OL et Didier Deschamps ne sont visiblement pas au beau fixe, ce qui n’a pas permis au « Général » de l’Olympique Lyonnais de figurer par exemple dans la liste de l’Equipe de France pour l’Euro 2024 malgré une saison aboutie sur les bords du Rhône.

Thierry Henry espère que son buteur profitera des Jeux Olympiques pour effacer une partie de cette histoire contrastée avec les Bleus afin de transformer tout cela en véritable conte de fée en cas de médaille d’or à Paris lors des JO. « C’est un leader qui a une histoire un peu particulière avec l’équipe de France. Il a la possibilité de pouvoir 'effacer' ça, même si on sait très bien que ce ne sont pas les A. J’échange avec lui sur la tactique. Ce n’est pas évident de toujours penser peut-être aux A. C’est un énorme buteur. Ça reste quand même un joueur qui a passé la barre des 100 buts en Ligue 1 » a détaillé le sélectionneur des Bleus pour les JO, qui a confié le brassard de capitaine au Général Lacazette.

Thierry Henry attend beaucoup de Lacazette

« Il a une opportunité avec l’équipe d’aller chercher une médaille olympique en France, c’est juste extraordinaire » a lancé en conférence de presse Thierry Henry, ravi de pouvoir compter sur un buteur si expérimenté et si efficace dans son équipe. On le sait, le sélectionneur de l’Equipe de France olympique a été contraint de composer une liste bricolée en raison du refus de plusieurs clubs de libérer les joueurs. Dans ce contexte, pouvoir s’appuyer sur un tel attaquant est une véritable bénédiction pour le champion du monde 1998. Espérons que l'histoire sera belle fin août avec une magnifique réconciliation entre Alexandre Lacazette et l'Equipe de France. Ce serait très bon signe.