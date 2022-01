TV : Muscle tes commentaires, Robert, les critiques font mal

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Consultant sur M6 pour les matchs de l’Equipe de France, Robert Pirès est loin de faire l’unanimité auprès des téléspectateurs.

Au contraire de Bixente Lizarazu sur TF1 ou encore de Thierry Henry sur Prime Vidéo, Robert Pirès n’a pas convaincu grand monde dans son rôle de consultant. Au côté du journaliste Xavier Domergue, il peine à véritablement trouver sa place et à analyser les matchs en profondeur. Toujours très cash, Jérôme Rothen avait d’ailleurs été sans pitié avec Robert Pirès durant l’Euro en critiquant ouvertement l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de l’Equipe de France. Des critiques qui affectent le principal intéressé selon Xavier Domergue, interrogé à ce sujet dans les colonnes de L’Equipe. « Les critiques me font mal ! J'apprécie beaucoup Robert. Humainement, il est exceptionnel. Voir ce genre de choses, surtout pendant un Euro où tu partages tout avec ton consultant, c'est dur à vivre » lance-t-il dans les colonnes du quotidien national.

Les critiques affectent Robert Pirès

« Ces critiques me touchent. Les réseaux sociaux peuvent être très cruels... Mais, quand ça vient de gens du milieu, d'anciens coéquipiers de Robert ou d'autres (notamment Jérôme Rothen sur RMC), cela touche un peu plus. Je ne cautionne pas les critiques véhémentes ! Et quand cela arrive pendant la compétition, c'est aussi déstabiliser gratuitement. Après, je peux comprendre que certains estiment que Robert ne rentre pas suffisamment dans le détail de ce qu'il a vécu durant sa carrière exceptionnelle » ajoute-t-il avant de conclure. « C'est facile de travailler avec lui. Par moment, je le conseille : "Peut-être devrais-tu aller un peu plus loin dans l'analyse technique sur le but." Quand on commente, je n'hésite pas à lui dire qu'avec son parcours, il doit faire ressentir son vécu le plus possible. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais nous, on s'éclate, ça va continuer comme ça de nombreux mois et j'en suis très heureux » a expliqué Xavier Domergue, pour qui les critiques à l’encontre de Robert Pirès ne sont pas toujours justes, et ont surtout de l’impact sur le principal intéressé.