TV ‍: Le pire moment du foot français, Netflix se jette dessus

De plus en plus spécialisée dans les documentaires sportifs, Netflix a décidé de se plonger sur l'épisode de Knysna à la Coupe du monde 2010, où l'équipe de France avait touché le fond comme jamais.

Avec 15 ans de retard, Netflix va refaire le match d’un des moments les plus pitoyables du football français. Lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud, l’équipe de France avait littéralement implosé sportivement et humainement, ce qui avait non seulement débouché sur une pitoyable élimination au premier tour, mais surtout par une grève totale des joueurs d’une séance d’entrainement. Raymond Domenech et Robert Duverne attendaient les Bleus sur le terrain ce 20 juin 2010, mais les joueurs ne sont jamais descendus du bus, se retrouvant unis malgré les discordes internes pour protester contre l’exclusion de Nicolas Anelka, coupable d’avoir insulté son sélectionneur à la mi-temps du match face au Mexique quelques jours plus tôt. Des insultes déballées dans la presse et qui ont provoqué la réaction de la Fédération, et cette réponse des joueurs. A leur retour d’Afrique du Sud, les joueurs et membres du staff ont été convoqués et écoutés à l’Assemblée Nationale, puis sanctionnés pour certains.

Evra et Domenech auront la parole

Un épisode qui a marqué une vraie cassure avec les Bleus, qui ont mis du temps à se reconstruire par la suite. Des livres, des enquêtes et des témoignages sont sortis, mais Netflix a décidé, 15 ans après, de sortir un documentaire à ce sujet. C’est ce qu’annonce L’Equipe au sujet des sujets sportifs qui vont être traités par la plateforme numéro 1 de vidéo à la demande. Tout était visiblement aux yeux de la firme de Californie pour revivre cet évènement. « On a accès au sélectionneur et au capitaine de l'époque, Raymond Domenech et Patrice Evra. On racontera comment eux, notamment, l'ont vécue presque heure par heure, de l'intérieur. Avec ce qu'on pensait savoir mais que nous n'avons jamais vraiment su... C'est une succession d'actions, au final très personnelles, aboutissant à un mouvement collectif qui a dépassé le sport », a souligné Dolores Emile, directrice des documentaires chez Netflix France.

Nul doute que chacun défendra son point de vue à cette occasion, même si ce ne sera pas évident de remuer le couteau dans la plaie de ce moment où le football français a touché le fond. La sortie est prévue pour 2025.