Raphaël Varane officialise la fin de sa carrière

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Agé de 31 ans, Raphaël Varane a officialisé ce mercredi la fin de sa carrière. Le défenseur international français avait signé à Côme, mais une nouvelle blessure l'a poussé à faire ce choix.

C'est via les réseaux sociaux que Raphaël Varane a confirmé ce mercredi qu'il mettait un terme sans délai à sa carrière de footballeur professionnel commencée du côté de Lens. Après avoir gagné les plus gros trophées européens et mondiaux, le défenseur français a justifié sa décision. « On dit que toutes les bonnes choses ont une fin. Au cours de ma carrière, j'ai relevé de nombreux défis, presque tous étaient censés être impossibles. Des émotions incroyables, des moments privilégiés et des souvenirs qui dureront toute une vie. En repensant à ces moments, c'est avec une immense fierté et un sentiment d'épanouissement que j'annonce ma retraite de ce sport que nous aimons tous (...) Je n'ai aucun regret, je ne changerai rien. J'ai gagné plus que je n'aurais pu en rêver, mais au-delà des accolades et des trophées, je suis fier d'être resté fidèle à mes principes de sincérité et d'avoir essayé de laisser le monde meilleur que je ne l'avais trouvé. J'espère que je vous ai tous rendus fiers », a notamment confié Raphaël Varane.