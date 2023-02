Raphaël Varane et les Bleus, c’est fini !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Raphaël Varane a pris la décision d'arrêter sa carrière avec l'équipe de France, à la suite de la Coupe du monde. C'est une information du Parisien, qui doit encore être confirmée par l'intéressé dans une prise de parole prochaine.

Le défenseur central de l’équipe de France, vainqueur de la Coupe du monde en 2018 et taulier des Bleus, va tirer sa révérence à seulement 29 ans. Raphaël Varane, encore titulaire en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine où il a tout donné au point de se sentir mal pendant la rencontre, a décidé de dire stop. Visiblement épuisé moralement et physiquement, le joueur formé au RC Lens, qui avait été repéré très tôt par le Real Madrid, a vécu des derniers mois très compliqués. Loin d’être convaincant avec Manchester United depuis son transfert, Varane avait été blessé en début de saison, revenant juste à temps pour disputer le Mondial avec les Bleus. Malgré le beau parcours et la place de finaliste, le défenseur central a décidé de mettre sa carrière internationale derrière lui, annonce Le Parisien ce jeudi midi. Après Hugo Lloris, Karim Benzema, et Steve Mandanda, c’est le troisième joueur majeur de l’équipe de France qui va ainsi oublier les Bleus.

Lassitude physique et psychologique pour Varane

Voilà 10 ans, depuis le 22 mars 2013, que Varane porte le maillot tricolore, et selon le journal francilien, la lassitude l’emporte et va le contraindre à annoncer prochainement qu’il met la France de côté. A seulement 29 ans, le choix fait forcément tiquer, pour un joueur qui se dirigeait vers les 100 sélections. Mais entre sa fatigue physique et mentale, et la volonté de passer plus de temps en famille, le roc de l’équipe de France entend ainsi annoncer la mauvaise nouvelle à Didier Deschamps prochainement.

Un vrai coup dur pour le sélectionneur national, qui avait fait de Varane un candidat très sérieux au brassard de capitaine après le départ de Hugo Lloris. Néanmoins, Didier Deschamps va certainement tenter de ramener le défenseur de MU à la raison, sachant que l’Euro 2024 n’est que dans un peu plus d’un an, et que le joueur qui a explosé au Real Madrid peut très bien retrouver sa forme et son envie dans les prochains mois. Mais comme le précise Le Parisien, le mal est profond et Varane estime aussi que le fossé s’est creusé avec la nouvelle génération, même si la relève est prometteuse. Les Bleus n’avaient en tout cas pas prévu de perdre un tel joueur, aussi décisif et expérimenté, si tôt après la Coupe du monde. Une annonce pourrait avoir lieu dans les prochains jours pour dévoiler la fin de cette aventure de 10 ans avec les Tricolores.