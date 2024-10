Rabiot menace déjà un Parisien en Equipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Ces derniers mois, Warren Zaire-Emery ronge son frein en Equipe de France. Après un Euro 2024 passé sur le banc, le milieu du PSG a joué très peu de temps en Ligue des Nations. Sa place en bleu est clairement en danger dans les prochaines semaines.

L'ascension vers les sommets a été très rapide pour Warren Zaire-Emery mais le chemin inverse l'est presque tout autant. Révélation du PSG et de la Ligue 1 en 2023, le titi parisien avait été convoqué pour la première fois en Equipe de France pendant le rassemblement de novembre 2023. Il avait marqué son premier but contre Gibraltar pour sa première sélection. Néanmoins, depuis, Zaire-Emery a marqué le pas au PSG avec des prestations moins abouties. En Equipe de France, il a su gagner sa place pour l'Euro 2024 mais pas la confiance de Didier Deschamps sur les pelouses allemandes. Zaire-Emery n'a pas joué la moindre minute pendant le long parcours des Bleus. Son inexpérience dans les grandes compétitions avait été évoquée. Cependant, cela ne tient plus.

Zaire-Emery remplacé par Rabiot en bleu ?

En Ligue des Nations, le milieu du PSG ne joue pas beaucoup plus : un peu plus de 13 minutes contre l'Italie au Parc en septembre, une poignée de secondes contre Israël en octobre. Dans ce dernier rassemblement, Warren Zaire-Emery a été le milieu le moins utilisé par Didier Deschamps. Dans un article, L'Equipe se montre pessimiste concernant l'avenir de Zaire-Emery chez les Bleus à court terme. Le staff ne le considère pas encore comme une option sérieuse, estimant que le Parisien « n'a que 18 ans et toute la vie devant lui pour apprendre », selon le quotidien sportif.

Surtout, des concurrents sérieux de Zaire-Emery sont amenés à retrouver bientôt la sélection. C'est notamment le cas d'Adrien Rabiot, homme fort de Didier Deschamps depuis 2020. Non convoqué puisqu'il n'avait pas trouvé de club en septembre puis par manque de rythme en octobre, le néo-marseillais devrait être en position de force pour le prochain rassemblement de novembre. Son retour éliminera un élément dans l'entrejeu. Zaire-Emery est clairement menacé surtout après les bonnes prestations de Manu Koné et Mattéo Guendouzi.

Mais, une absence ne serait pas forcément négative pour Zaire-Emery qui a été trop souvent sollicité la saison passée. En plus, une autre Equipe de France l'accueillerait à bras ouverts. Il s'agit des Espoirs qui préparent un Euro en 2025 du côté de la Slovaquie.