Pogba ressuscité, c'est le dernier à y croire

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Cela fait 10 mois que Paul Pogba n'a pas foulé une seule pelouse en compétition officielle. Après sa blessure au genou d'août dernier, les choses traînent pour le Français à la Juve. Les observateurs sont pessimistes, à part peut-être Bixente Lizarazu.

Bientôt, il sera presque impossible de conserver le souvenir de Paul Pogba sur un terrain de football. L'indisponibilité du Français n'a fait que s'étendre dans le temps, atteignant maintenant les 10 mois consécutifs ! Pogba n'a d'ailleurs pas encore joué en compétition officielle avec la Juventus depuis son retour l'été dernier. La faute à une blessure au genou survenue en août et traitée tardivement par un joueur convaincu de pouvoir jouer le Mondial. Opéré et reposé, Pogba devait revenir pour 2023 mais des problèmes de fatigue musculaire retardent encore et toujours son retour sur les terrains.

Patience, Pogba redeviendra le patron pour Lizarazu

Pour de nombreux observateurs, son cas semble presque désespéré désormais. Il faut dire que cet épisode, certes plus long qu'habituellement, n'est qu'un de plus dans une carrière souvent chahutée sur le plan physique. Son agente Rafaela Pimenta a tenté d'être rassurante dans une interview pour l'émission Téléfoot. Elle estime que le temps pris par Pogba actuellement est nécessaire pour être sûr d'évoluer à 100% le plus rapidement possible.

"Quand Paul était au plus bas, il disait toujours : ‘ça ne peut pas être pire que ça !’"



Agent de Paul Pogba, Rafaela Pimenta donne des nouvelles du milieu français, au micro de @YassinNfaoui



➡️ L'itw intégrale : https://t.co/aBxJip1tGg pic.twitter.com/7OUiei4rnr — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 19, 2023

« Quand tout était très difficile et très noir, il disait : « Mais, le côté positif c’est que ça va passer. Ça ne peut pas être pire que ça ». Il va toujours trouver une façon de le voir qui va lui donner la force de continuer. J’espère (qu’il va revenir). Paul connaît son corps, il pousse pour faire les choses au plus vite mais d’une manière que (ses problèmes) ne reviennent pas. Cela ne sert à rien de faire un pas en avant et deux pas en arrière. Paul fait les pas comme il faut », a t-elle indiqué. Des propos qui ont fait mouche auprès de Bixente Lizarazu sur le plateau, lequel approuve cette stratégie et cette vision des choses. « Je pense que s'il prend le temps de revenir à 100% physiquement, je pense qu'il peut être à nouveau un joueur très très important pour l'équipe de France et la Juventus », a t-il décrypté. En attendant, la France et la Juve doivent faire sans lui. Pour le cas des Bleus, ses jeunes et talentueux remplaçants l'ont déjà fait disparaître des radars à moyen terme.