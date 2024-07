Pas de scandale Griezmann en équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Antoine Griezmann traverse une période compliquée avec l'équipe de France. Mais le champion du monde 2018 sait qu'il peut compter sur la confiance absolue de Didier Deschamps et de Guy Stéphan, lesquels préservent le joueur aux 133 sélections des critiques.

Le joueur de l'Atlético de Madrid avait déjà vécu une fin de Mondial 2022 complexe avec les Bleus, notamment lors de la finale contre l'Argentine, et forcément, il était attendu pour l'Euro 2024, la France avec Antoine Griezmann ayant souvent été nettement plus performante sur le plan offensif. Mais, à l'image des performances très médiocres de l'attaque tricolore depuis le début de la compétition, là où sa défense se montre de fer, Antoine Griezmann est à côté de la plaque, au point même que certaines voix s'élèvent pour que Didier Deschamps le garde sur le banc de touche et l'utilise plutôt comme un joker de luxe. Face à ces attaques venues de l'extérieur, Guy Stéphan, l'adjoint du sélectionneur national, est monté au créneau afin de rappeler le statut de Griezmann et son apport en équipe de France.

Griezmann, on n'y touche pas en équipe de France

L'adjoint de Didier Deschamps estime que même si Antoine Griezmann n'est pas totalement au sommet de son art, il mérite un peu plus de respect de la part de tout le monde. Même si contre la Belgique, le fait d'être placé sur l'aile n'a pas aidé l'expérimenté joueur tricolore, Guy Stéphan y a vu du positif. « On ne va pas demander à Antoine Griezmann de faire du Ousmane Dembélé. Il avait la liberté de jouer dans l'axe contre la Belgique. J'ai félicité Jules Koundé à la fin du match et il m'a dit directement : « Je n'aurais jamais fait cette prestation si Antoine n'avait pas été là ». Je trouve qu’Antoine ne méritait pas les critiques dont il a été la cible après la rencontre. On parle tout de même d'un joueur qui a 133 sélections, qui a marqué 44 buts, qui, jusqu'à mars dernier, a fait plus de 80 matches d'affilée en équipe de France. Un joueur dont on a regretté l'absence en mars dernier. On ne va pas le remettre en question aujourd'hui. C'est un joueur collectif, très subtil dans le jeu », a fait remarquer l'entraîneur adjoint de l'équipe de France.