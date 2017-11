OM : Deschamps ne se mouille pas avec Patrice Evra

Dans : Equipe de France, OM.

Didier Deschamps ne fait plus appel à Patrice Evra chez les Bleus, mais le coach de l'équipe de France savait bien évidemment qu'une question allait lui être posé ce lundi concernant la situation du défenseur de 36 ans. Pour mémoire, Evra a été mis à pied par l'Olympique de Marseille après un sale geste sur un supporter phocéen jeudi dernier au Portugal.

Très prudent, conscient qu'il était de la nature explosive du sujet, Didier Deschamps a reconnu que Patrice Evra n'avait pas eu un comportement digne de son statut. « Je n’étais pas là-bas, tout ce que je sais c’est que le club a lancé une enquête et l’UEFA aussi. Je n’ai pas les tenants et les aboutissants de ce dossier. Après Patrice a bien conscience qu’il ne doit pas faire ce geste, mais je ne suis pas là pour le juger, le défendre ou lui trouver des circonstances atténuantes ou pas. Evidemment que je le connais bien, c’est un geste qu’il ne doit pas faire, mais malheureusement cela s’est passé. Il y aura les conclusions de son club et de l’UEFA aussi... », a expliqué le sélectionneur national, histoire de ne pas trop se mouiller. C'est réussi.