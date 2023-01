Noël Le Graët sexiste, la justice va s'en mêler !

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'audit à la FFF, commandé par le ministère des sports, va donner ses conclusions dans les plus brefs délais. Selon les informations du Monde, cela est accablant pour Noel Le Graët. Le président de la fédération risque même des poursuites pénales.

Plus les jours passent et plus l'horizon de Noël Le Graët s'obscurcit considérablement. Le président de la Fédération Française de Football commence à payer ses nombreux dérapages et son comportement en coulisses. Il s'est mis en retrait de son poste mercredi à l'issue du comité exécutif, payant ses récents propos à l'encontre de Zinédine Zidane. Toutefois, c'est un répit de courte durée avant les nouveaux problèmes qui l'attendent. En effet, sa fédération est sous le coup d'un audit commandé directement par le ministère des sports après la divulgation de faits de harcèlement, de violences sexuelles et sexistes par le magazine So Foot en octobre dernier.

Le Graët visé pour « outrage sexiste »

L'audit sera publié pour la fin du mois de janvier. Le journal Le Monde a dévoilé quelques indiscrétions sur les investigations menées. Le moins que l'on puisse dire c'est que Noël Le Graët a encore du souci à se faire. La mission de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) a mis en lumière des faits qui vont amener le président de la FFF à s'expliquer devant les tribunaux.

Affaire Noël Le Graët : l’inspection générale va émettre un signalement à la justice pour « outrage sexiste » en vertu de l’article 40 https://t.co/40OxFNQsjN — Le Monde (@lemondefr) January 14, 2023

Selon le Monde, l'IGESR va émettre un signalement au Procureur de la République de Paris pour des faits « d'outrage sexiste » impliquant Noel Le Graet. Elle se base sur l'article 40 du code de procédure pénale, lequel indiquant que « toute autorité constituée, tout officier ou fonctionnaire, dans l'exercice de leurs fonctions, doit signaler des crimes ou des délits dont il a connaissance ». Le témoignage de Sonia Souid a motivé cette décision, l'agente ayant accusé Le Graet d'avoir tenté des approches incessantes avec appels téléphoniques et invitations à dîner. La parole de Florence Hardouin a aussi été prise en compte. Noel Le Graet s'est vu signifier ces faits, ce qui le force déjà à organiser sa défense pour le volet pénal. Concernant son poste à la FFF, cela risque par contre d'être la faute de trop...