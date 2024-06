Ngolo Kanté sera le taulier de la France à l'Euro

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Surprise de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2024, Ngolo Kanté n’a pas été convoqué en Equipe de France pour faire de la figuration. Même s’il joue en Arabie Saoudite, le champion du monde 2018 devrait avoir un rôle majeur au sein du groupe tricolore.

Plombé par les blessures lors de ses dernières années en Premier League, Ngolo Kanté a retrouvé du plaisir en Arabie Saoudite. Coéquipier de Karim Benzema à Al-Ittihad, l’ancien joueur de Leicester ou encore de Chelsea vient de boucler une saison 2023-2024 à 44 matchs toutes compétitions confondues. Il n’en fallait pas davantage pour convaincre Didier Deschamps de le rappeler pour l’Euro 2024. La surprise du chef en a étonné plus d’un et pourtant, la convocation de Ngolo Kanté répond à un réel besoin en Equipe de France, alors qu’Aurélien Tchouaméni est toujours incertain après sa fracture de fatigue au pied. Sur l’antenne de RMC, le consultant Kevin Diaz a évoqué le grand retour de Ngolo Kanté en Equipe de France et selon lui, il ne serait pas du tout étonnant de voir le milieu de terrain de 32 ans être un véritable taulier de Didier Deschamps durant cet Euro. De là à imaginer Kanté titulaire indiscutable de l’Equipe de France, il n’y a qu’un pas.

« Je pense que Kanté sera une bonne surprise. C’est une bonne nouvelle d’avoir Ngolo Kanté en Equipe de France. Certes, le rythme et l’intensité du championnat saoudien sont très loin de la Premier League ou de la Ligue des Champions. Mais il a quand même joué 44 matchs, c’est énorme. Ce n’est pas un joueur qui est du genre à se gérer. Je pense qu’il y a d’autres joueurs qui vont faire l’Euro sans jouer dans des championnats compétitifs, et cela ne les empêchera pas de performer. Ngolo Kanté, ça reste un joueur avec beaucoup d’expérience, qui va faire une grosse préparation avec l’Equipe de France et qu’il peut être une vraie plus value. Surtout au vu de la pénurie au milieu de terrain » a livré le consultant dans l’After Foot. La question est maintenant de savoir si Ngolo Kanté sera en mesure de répondre au niveau d’intensité exigé lors d’une compétition comme l’Euro, après un an en Saudi Pro League saoudienne. Titulaire ou pas, nul doute que l'expérience amenée par un tel joueur au sein du groupe français sera profitable à des éléments plus jeunes tels que Tchouaméni, Camavinga, Fofana ou encore Zaïre-Emery.