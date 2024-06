Nez cassé pour Kylian Mbappé contre l'Autriche ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Alors que la France filait vers une courte victoire contre l'Autriche, Kylian Mbappé a quitté ses coéquipiers le nez en sang. On soupçonne une fracture du nez pour la star tricolore.

C'est une action relativement anodine qui pourrait coûter énormément aux Bleus en ce début d'Euro 2024, puisque le capitaine de l'équipe de France est sorti sur blessure ce lundi soir alors que l'on jouait la 86e minute du match contre l'Autriche et que les Tricolores menaient (0-1) depuis la première période. Sur un duel aérien, Kylian Mbappé se ratait un peu et venait heurter l'épaule de Danso, son nez prenant l'intégralité du choc.

🚨😰 NEZ CASSÉ POUR KYLIAN MBAPPÉ ?

👃🩸 Après un gros choc, l'attaquant Français est contraint de quitter le terrain avec le nez en sang !#AUTFRA #EURO2024 pic.twitter.com/dhbGvq1DQd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 17, 2024

Le joueur du Real Madrid tombait au sol avec le nez en sang, et une déformation évidente de la cloison nasale, laissant craindre une possible fracture. Mbappé était remplacé par Olivier Giroud, non sans avoir pris un avertissement pour être revenu sur le terrain afin de donner du temps à Didier Deschamps pour faire son remplacement. On va désormais attendre d'en savoir plus concernant le bilan médical suite à cette blessure de Kylian Mbappé. Sur TF1, et après le coup de sifflet final, le sélectionneur national a reconnu que la blessure était sérieuse et que cela ternissait cette soirée malgré la victoire finale des Bleus.