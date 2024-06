Mbappé s'écroule, Riolo l'achève

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France débutera son Euro 2024 en Allemagne ce lundi face à l'Autriche. Sauf rebondissement, Kylian Mbappé évoluera en pointe.

Didier Deschamps n'a plus que quelques heures devant lui pour peaufiner ses choix tactiques. Le sélectionneur de l'équipe de France sait que la rencontre face à l'Autriche ne sera pas aisée. Deschamps veut garder l'équilibre, conscient des forces et faiblesses de son équipe. Une problématique est présente autour de Kylian Mbappé, moins en forme dans tous les domaines. D'ailleurs, l'attaquant de 25 ans a récemment été replacé au poste de numéro 9, comme au PSG. Un choix très curieux pour Daniel Riolo, qui démontre selon lui que Kylian Mbappé a perdu de sa superbe, ce qui a bien été noté par le sélectionneur tricolore, même si évidemment Deschamps ne le dira jamais publiquement. Mais le journaliste n'a lui aucune hésitation à dire tout haut ce que pas mal de gens pensent au sujet du joueur qui signé avec le Real Madrid.

Mbappé, ça ne plait pas à Daniel Riolo

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet, se montrant même inquiet pour le nouveau joueur du Real Madrid. « Que Mbappé joue en pointe veut dire que c'est acté dans la tête de Deschamps qu'il ne le sent plus capable de jouer sur un côté. On acte qu'il est moins en forme. Il est moins en forme à tel point qu'il faut en plus mettre Thuram à gauche alors que ce n'est pas du tout son poste. Thuram va devoir se sacrifier en défendant beaucoup. Voilà la stratégie, mettre Mbappé le plus proche possible de la surface. C'est une stratégie par défaut qui montre que Mbappé n'est pas aussi fort qu'avant. Thuram n'est pas du tout un joueur de côté. Je trouve ça bizarre », a noté Daniel Riolo, curieux de voir ce que le dispositif de Deschamps donnera lundi soir face à l'Autriche. Pas mal de joueurs joueront gros au vu de la concurrence. C'est le cas de Marcus Thuram, qui a quelque peu du mal à faire son trou avec les Bleus. Derrière lui, Bradley Barcola pousse pour gagner du temps de jeu.