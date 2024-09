Mbappé nuisible en Equipe de France, ça l'écœure ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Très décevant contre l'Italie vendredi, Kylian Mbappé n'a pas réussi beaucoup de matchs en Equipe de France en 2024. De quoi en faire le problème numéro 1 des Bleus pour certains supporters. Walid Acherchour tente de prouver le contraire.

Le capitaine de l'Equipe de France était porté disparu vendredi soir. Face à l'Italie, Kylian Mbappé a été très peu en vue. Ne se créant pas d'occasions ou presque, l'homme aux 48 buts en bleu n'a pas été à la hauteur de l'évènement. Un scénario qui se répète pour lui après un Euro allemand où il n'a pas marqué le moindre but dans le jeu. D'aucuns se demandent si Kylian Mbappé ne devrait pas faire un petit tour sur le banc, prétextant que le nouveau joueur du Real Madrid est devenu un point faible de l'Equipe de France.

Le tout Mbappé ou la faillite de Deschamps

C'était la thèse défendue par un auditeur de l'After Foot sur RMC. Une défiance envers Kylian Mbappé qui a profondément irrité Walid Acherchour. Présent en plateau, le journaliste de DAZN a quelque peu défendu le capitaine français qu'il estime être victime de la tactique absurde de Didier Deschamps. Le sélectionneur qui a articulé le jeu français autour de sa star le paie chèrement aujourd'hui selon Acherchour.

🗣️ @walidacherchour: "Si tu me dis que le problème n°1 c'est Mbappé, je suis en désaccord. Si Deschamps est encore à la tête des Bleus, c'est grâce à lui car son projet de jeu c'est uniquement Kylian Mbappé et depuis qu'il n'est plus bon son projet de jeu s'est écroulé" pic.twitter.com/ltH4C32BaF — After Foot RMC (@AfterRMC) September 7, 2024

« Si le problème numéro 1 en Équipe de France devant Deschamps c’est Mbappé, je suis en désaccord là-dessus. Si Deschamps est aujourd’hui encore en Équipe de France, c’est grâce à Kylian Mbappé. Parce que son projet de jeu c’est uniquement Kylian Mbappé et depuis que Kylian Mbappé n’est plus bon du tout, c’est-à-dire depuis 2022, et bah son projet de jeu il s’est écroulé. Parce qu’il n’a rien préparé d’autre et ça c’est un gros problème. Car quand on a un sélectionneur qui depuis 2018 se repose sur une individualité, quand elle est moins bonne et que tu n’arrives plus à l’utiliser tu es en grande difficulté ! », a t-il lâché dans l'After Foot.

Pourtant, on ne peut pas dire que le sélectionneur de l'Equipe de France se soit reposé sur ses lauriers ces derniers mois. Deschamps a constamment changé de dispositif tactique, tentant de trouver la bonne formule pour Mbappé et pour les autres attaquants. Le joueur du Real Madrid a été mis sur un côté mais aussi seul dans l'axe comme vendredi ou à deux devant. Le mal est donc plus profond que cela.