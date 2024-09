Mbappé et Riolo, c'est le divorce

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France s'est inclinée logiquement face à l'Italie ce vendredi soir en Ligue des Nations. La performance de Kylian Mbappé inquiète pas mal de fans et observateurs des Bleus.

Une rencontre à oublier ! Ce vendredi soir au Parc des Princes, l'équipe de France n'a pas fait le poids face à l'Italie. Pourtant, tout avait bien démarré pour les hommes de Didier Deschamps, qui ont ouvert le score après seulement quelques secondes de jeu par l'intermédiaire de Bradley Barcola. Mais peu à peu, tout s'est fragilisé. Si Barcola a été plutôt inspiré, on ne peut pas en dire autant concernant Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France est passé au travers, comme souvent depuis quelques mois. S'il fait fi des critiques à son sujet publiquement, certains s'en donnent à coeur-joie pour l'enfoncer. C'est notamment le cas de Daniel Riolo, très dubitatif sur la suite de la carrière du champion du monde 2018.

Mbappé, rien ne va plus ?

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a en effet pas mâché ses mots concernant Kylian Mbappé et sa dynamique actuelle. « Puisque tu t'en fous de ce que pensent les gens, sache que les gens pensent que tu as été mauvais, mais comme tu t'en fous, ce n'est pas grave ! Il n'y a pas que les journalistes qui sont des méchants garçons et qui pense qu'à critiquer. Le public en général pense que tu es mauvais. A un moment, il a disparu totalement. Je ne sais pas s'il reviendra. C'est une inconnue. Je ne sais pas ce que Pintus va pouvoir faire. Le futur de Mbappé, on a l'impression qu'il repose sur Pintus... Comme si c'était lui qui allait lui redonner la forme », a notamment indiqué Daniel Riolo, qui ne s'attend plus à grand-chose avec Kylian Mbappé et qui espère également une énorme remise en question de la part du nouveau joueur du Real Madrid. Dès lundi soir face à la Belgique, Mbappé aura en tout cas une belle opportunité de réagir. A lui de la saisir.