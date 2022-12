Mbappé en or, la France éliminée, l’Espagne fait un rêve

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Efficace dans cette Coupe du monde au Qatar, Alvaro Morata fait partie des candidats au titre de meilleur buteur de la compétition. Mais l’attaquant de l’Espagne laisse volontiers ce statut à Kylian Mbappé, à condition que la Roja succède aux Bleus.

Double buteur et passeur décisif contre la Pologne (3-1) dimanche, Kylian Mbappé a frappé un grand coup. L’attaquant de l’équipe de France a déjà atteint la barre des cinq réalisations et domine le classement des buteurs de la compétition. Il n’empêche que certains concurrents ont encore l’occasion de lui répondre dans ces huitièmes de finale du Mondial 2022. C’est notamment le cas d’Alvaro Morata, auteur de trois réalisations avant d’affronter le Maroc mardi (16h), mais qui refuse de se focaliser sur le rythme de Kylian Mbappé.

Meilleurs buteurs de la Coupe du monde 2022 :



⚽ 5 buts

🇫🇷 Mbappé



⚽ 3 buts

🇳🇱 Gakpo

🇫🇷 Giroud

🇦🇷 Messi

🇪🇸 Morata

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Rashford

🇪🇨 Valencia pic.twitter.com/GRfLwnLNBo — Actu Foot (@ActuFoot_) December 4, 2022

« Si j'échangerais le Soulier d'Or contre le trophée de champion du monde avec Mbappé ? Je lui emmènerais le Soulier d'Or en vélo jusqu'en France si cela pouvait permettre à l'Espagne d'être championne du monde, a lâché l’attaquant de l’Atlético Madrid. J'ai eu la chance de jouer dans de grandes équipes et d'avoir de bons coéquipiers, ça m'aide beaucoup. Mais les buts ne font pas tout. Personne ne se souvient des buts si on te renvoie à la maison en huitièmes de finale. »

Morata, la Roja avant tout

« En fin de compte, ceux qui restent dans l'histoire de la Fédération, ce sont ceux qui gagnent, a expliqué Alvaro Morata. Le classement des buteurs ? J'y accorde de l'importance, mais seulement pour la joie de marquer pour la sélection et d'aider l'équipe. J'espère qu'on sera champions du monde même si je ne remets plus les pieds sur le terrain. Si on me dit que je dois rentrer à la maison et que l'Espagne remportera le Mondial, alors je m'en vais et qu'on nous donne la coupe. » De son côté, Kylian Mbappé tiendra à soulever les deux trophées.