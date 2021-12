Ligue des Nations : La France s'en sort bien au tirage

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Effectué par les anciens internationaux espagnols et français Gaizka Mendieta et Robert Pirès, le tirage au sort de la Ligue des Nations a eu lieu ce jeudi à Nyon.

Tenante du titre, la France était placée dans le chapeau A en compagnie de l’Italie, de l’Espagne et de la Belgique, qu’elle ne pouvait donc pas affronter. Le verdict est donc tombé pour les Ligues A, B, C et D, pour la course au Final Four qui aura lieu en 2023, après la Coupe du monde au Qatar.

Les Bleus auront donc face à eux le Danemark, la Croatie et l’Autriche. Ils auront su éviter un énorme choc contre les Pays-Bas, l’Angleterre, l’Allemagne, le Portugal ou une revanche face à la Suisse. Il faudra néanmoins terminer premier de cette poule pour aller à la finale à 4. A noter la poule de la mort regroupant, l’Italie, l’Allemagne, l’Angleterre et la Hongrie.

Ligue A : les groupes

Groupe 1 : France, Danemark, Croatie, Autriche

Groupe 2 : Espagne, Portugal, Suisse, République Tchèque

Groupe 3 : Italie, Allemagne, Angleterre, Hongrie

Groupe 4 : Belgique, Pays-Bas, Pologne, Pays de Galles



Ligue B : les groupes

Groupe 1 : Ukraine, Ecosse, Irlande, Arménie

Groupe 2 : Islande, Russie, Israël, Albanie

Groupe 3 : Bosnie-Herzégovine, Finlande, Roumanie, Monténégro

Groupe 4 : Suède, Norvège, Serbie, Slovénie



Ligue C : les groupes

Groupe 1 : Turquie, Luxembourg, Lituanie, Îles Féroé

Groupe 2 : Irlande du Nord, Grèce, Kosovo, Chypre ou Estonie

Groupe 3 : Slovaquie, Biélorussie, Azerbaïdjan, Kazakhstan ou Moldavie

Groupe 4 : Bulgarie, Macédoine du Nord, Géorgie, Gibraltar





Ligue D : les groupes

Groupe 1 : Liechtenstein, Kazakhstan ou Moldavie, Andorre et Lettonie

Groupe 2 : Malte, Chypre ou Estonie, Saint-Marin