Les Bleus décorés, Geneviève de Fontenay a cartonné Emmanuel Macron !

Vainqueur de la Coupe du monde l’été dernier, l’équipe de France a rendu fier Emmanuel Macron.

Après avoir suivi les hommes de Didier Deschamps en Russie, le président de la République a décidé de leur rendre hommage. La récompense est arrivée début juin, lorsque les Bleus ont reçu la Légion d’honneur à l’Élysée. Tout comme les champions du monde 1998 avec l’ancien chef d’État Jacques Chirac. Une décision totalement incompréhensible pour Geneviève de Fontenay, qui n’a pas hésité à critiquer Emmanuel Macron.

« Tiens, le foot. Il en a pris aussi une dose. Comment il a pu donner la Légion d'honneur à 30 footeux qui ont les neurones dans les pieds ? On ne donne pas la Légion d'honneur à un footballeur, a lâché l’ancienne présidente du comité Miss France pour Yahoo Sport. J'en connais quelques-uns qui ont été avec des Miss France et ce ne sont pas des intellectuels, il faut le dire. Les dernières Légions d'honneur qu'il a données, en dehors des 30 footeux, c'est à des cercueils. »

Les « footeux » prennent cher !

« Il y a eu les marins, ceux qui ont sauvé les otages au Bénin, le colonel Beltrame qui a donné sa vie sur le champ. Bon ça, ça mérite la Légion d'honneur mais pas des footeux, a-t-elle insisté. Il y a des médailles d'or et d'argent pour les sportifs. Enfin, on ne va pas donner la Légion d'honneur à un type qui court bien, qui saute bien. » Et Geneviève de Fontenay ne s’est pas gênée pour en parler au président de la République par SMS.

« Bien sûr que je lui ai dit. Il m'a répondu que Chirac avait récompensé en 1998, a-t-elle raconté. Je lui ai dit : "oui mais la situation n'est pas la même, et vu ce qu'il y a en ce moment avec tous les drames, ça ne correspond pas." Il a fait ça en grande pompe à l’Élysée avec discours et tout. Non, non, ça je n'accepte pas. La Légion d'honneur, quand ça a été fait, c'était pour des gens qui ont fait quelque chose pour la Nation. Ils méritent des médailles mais pas la Légion d'honneur. » Chacun se fera son avis sur ce débat.