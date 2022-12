Le mystère Karim Benzema sera levé, il l'annonce

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'histoire retiendra que le lundi 19 décembre 2022, Karim Benzema a fêté ses 35 ans et que cela a également été le jour où il a officialisé sa retraite internationale. Mais il ne fait nul doute que les conditions de son départ vont encore faire du bruit.

Karim Benzema a le sens du timing, puisque tandis que le Boeing d’Air France ramenait l’équipe de France du Qatar, l’attaquant du Real Madrid annonçait sa retraite internationale. Le Ballon d’Or 2022 a décidé qu’à 35 ans, l’heure est venue pour lui dire adieu au maillot tricolore, lui qui a tout gagné avec le Real Madrid, mais rien avec sa sélection nationale, si ce n'est l'anecdotique Ligue des Nations inventée par l'UEFA pour gagner plus d'argent et remplir à fond son calendrier. Ce Mondial 2022 devait être l’occasion pour KB9 d’enfin briller avec la France, lui qui avait été mis au placard pendant 5 ans suite à son implication dans l’affaire de la sextape de Karim Benzema. Revenu par la grande porte en 2021, le Nueve quitte l’équipe de France un an et demi plus tard sur un ultime communiqué de la FFF annonçant sa blessure juste avant le premier match de l’équipe de Didier Deschamps dans cette Coupe du Monde. Nombreux sont ceux à réagir à cette retraite internationale de Benzema, et se poser des questions.

Le mystère Benzema sera levé un jour

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Pour Eric di Meco, il est clair que le public ne sait pas toute la vérité sur les circonstances du départ de Karim Benzema le 19 novembre dernier. Et l’ancien joueur de l’OM regrette ce mystère qui entoure le cas KB9 en équipe de France. « Il s’est passé un truc durant cette Coupe du monde et on le saura un jour. Sa blessure, la manière dont il part, le fait qu’on nous explique aujourd’hui que lui aurait aimé rester pour se soigner et essayer d’être opérationnel, les bruits qui viennent du vestiaire, vrais ou faux d’ailleurs, qui nous expliquent que le fait qu’il parte n’a pas pas entamé le moral du groupe et même cela aurait libéré certains mecs. Quand tu es Benzema et que tu commences à entendre des trucs comme ça et que tu vois le parcours de l’équipe de France, je reste persuadé qu’il s’est passé un truc, ce n’est pas normal. Didier (Deschamps), il est capable de dire : « Le mieux c’est que tu partes », parce qu’un Benzema qu’est là à travailler pour revenir et que les autres gagnent, tu fais comment pour l’intégrer ? C’est ingérable. Et je pense qu’il l’a mal vécu tout ce qui a été dit. Pour moi, c’est un énorme gâchis. Un mec qui joue autant de temps au Real, aussi fort, qui te chope un Ballon d’or, et qui n’a jamais pu s’exprimer en équipe de France. Il y a sa responsabilité, et c’est bien qu’il dise qu’il y a des erreurs. Mais pour moi c’est un gâchis au niveau des Bleus », constate l’ancien international français, qui avait lui pris sa retraite internationale après l’Euro 1996.

𝕁𝕠𝕪𝕖𝕦𝕩 𝕒𝕟𝕟𝕚𝕧𝕖𝕣𝕤𝕒𝕚𝕣𝕖 𝕂𝕒𝕣𝕚𝕞 @Benzema !



Le 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗼𝗻 𝗱’𝗢𝗿 2022 souffle aujourd’hui sa 𝟯𝟱𝗲 bougie 🎂#FiersdetreBleus pic.twitter.com/1SqUZlcVgo — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 19, 2022

L'annonce des adieux de Karim Benzema à l'équipe de France ne laisse personne indifférent, il n'est clairement pas commun qu'un Ballon d'Or soit dans cette situation avec son équipe nationale. C'est même la première fois que l'on voit cela dans la longue histoire de trophée, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Michel Platini et les autres lauréats ayant toujours été aidés par leurs performances avec leurs différents pays, et surtout n'ayant jamais été mis au placard. Désormais, la France attend des explications, histoire que la page Benzema se tourne proprement et que l'on sache si réellement tout ce qui s'est dit sur la relation entre KB9 et certains coéquipiers tricolores était sérieux.