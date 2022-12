Le Brésil en dessous, les Bleus font trembler Juninho

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

En maîtrise dans son huitième de finale contre la Pologne (3-1) dimanche, l’équipe de France a encore envoyé un message à la concurrence. Impressionné, le Brésilien Juninho a vu la prestation la plus aboutie depuis le début de ce Mondial 2022.

L’équipe de France a marqué les esprits. Hormis un petit temps faible en première période, les Bleus ont nettement dominé la Pologne dans leur huitième de finale du Mondial 2022. Cette rencontre aboutie n’est pas passée inaperçue auprès des concurrents et des observateurs, à l’image de Juninho qui vient d’assister selon lui à la meilleure prestation de la compétition au Qatar.

👏 🇫🇷 @Juninhope08 : "Depuis le début de la saison, Mbappé est le meilleur joueur du monde. Ici au Brésil, il est vraiment respecté." #RMClive pic.twitter.com/xtGQir20f5 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 4, 2022

« Je pense que cette performance de l’équipe de France, à part le match Espagne-Costa Rica (7-0) où ce n’était pas le même adversaire, on n’a pas vu une grande équipe réussir une performance comme ça, même le Brésil, a commenté le consultant de RMC. Bien sûr que la Pologne a eu un moment fort, mais pas plus que trois-quatre minutes. » Les Polonais ont souffert pendant la quasi intégralité du match, notamment à cause d’un certain Kylian Mbappé, double buteur et passeur décisif.

Mbappé montre l'exemple à Lewandowski

« Mbappé m’a encore impressionné, a encensé le Brésilien. Sur sa capacité physique, il fait les crochets, après il parvient à accélérer, il fait des centres pied gauche. Le premier but qu’il marque, tout le monde pense qu’il va la mettre au côté opposé. Mais il tourne son corps, il a une puissance incroyable. Bravo à l’équipe de France. » Pour Juninho, le Parisien a su porter sa sélection, contrairement au Polonais Robert Lewandowski.

« Il faut juste comparer Lewandowski avec les autres grands. Il n’a pas le même niveau, a tranché l’ancien directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. Il joue avec la Pologne ? Mais il n‘a presque rien fait ! Messi, dès fois, joue tout seul avec l’Argentine. » Il est vrai que l’attaquant du FC Barcelone n’a pas su tirer ses compatriotes vers le haut dans cette Coupe du monde.