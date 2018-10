LdN : Pas de jaloux, le sauveur des Bleus, c'est Griezmann face à l'Allemagne

Dans : Equipe de France, Bundesliga.

LdN : France – Allemagne 2-1

Au Stade de France

Buts pour la France : Griezmann (62e et 80e sp)

But pour l’Allemagne : Kroos (14e sp)

Kylian Mbappé avait sauvé les Bleus contre l'Islande, c'est grâce à un doublé de Griezmann que les Bleus se sont sortis d'un mauvais pas face à l'Allemagne (2-1), ce mardi en Ligue des Nations.

Cinq jours après la décevante performance face à l’Islande en amical, l’équipe de France retrouvait la Ligue des Nations avec la réception de l’Allemagne dans un stade de France bien chauffé. Mais la Mannschaft, balayée ce week-end par les Pays-Bas, allait surprendre tout le monde avec une grosse domination. Kroos ouvrait la marque sur un pénalty provoqué par une faute de main en taclant de Kimpembe (0-1, 14e), mais les vagues déferlaient devant le but d’un Lloris vigilant, et qui sauvait trois fois son camp en 15 minutes. Le 0-1 à la pause était logique, même si Didier Deschamps n’avait pas attendu aussi longtemps pour remanier son équipe, et placer Griezmann en milieu droit afin d’aider un Pavard en grande difficulté.

L’amélioration perçue en fin de première période se confirmait après le repos, avec des Bleus plus tranchants et mieux organisés. Cela profitait à Griezmann, qui reprenait d’une tête soudaine un centre de Hernandez (1-1, 62e). Le match prenait feu et sur une ouverture de Mbappé, Matuidi obtenait un pénalty que Griezmann transformait (2-1, 80e). La France tenait sa victoire avec une nouvelle fois un gros cœur pour aller la chercher, et prendre ainsi la tête de ce mini-championnat. La première place se jouera aux Pays-Bas en novembre, tandis que l’Allemagne peut encore éviter la relégation et offrir la première place à la France en battant les Néerlandais.