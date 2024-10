LdN ‍: La France bat encore la Belgique, Kolo Muani s'est régalé

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

4e journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations (Ligue A - Groupe 2)

Stade du Roi Baudouin

Belgique - France : 1-2

But pour la Belgique : Loïs Openda (45e+3)

Buts pour la France : Randal Kolo Muani (35e sp et 63e)

Ce lundi soir en Ligue des Nations, les Bleus avaient un déplacement périlleux à gérer en Belgique. Comme souvent, le spectacle a été au rendez-vous entre les deux formations.

La Belgique attendait les Bleus de pied ferme ce lundi soir à Bruxelles. Et dès le début de la rencontre, la sélection belge a voulu imposer sa patte sur l'équipe de France. Les actions se sont rapidement multipliées pour les Diables Rouges. A la 17e minute, Leandro Trossard a eu une belle occasion d'ouvrir le score, mais sa frappe a été repoussée par Mike Maignan. Quelques minutes plus tard, la Belgique a ensuite hérité d'un penalty on ne peut plus logique suite à une faute de William Saliba sur Loïs Openda. Mais Youri Tielemans a totalement manqué sa tentative devant Maignan, envoyant le ballon au-dessus de la cage. Et comme souvent, la Belgique a payé son manque d'efficacité contre la France, avec un autre penalty sifflé, cette fois contre Wout Faes après une main un peu bête dans sa surface. Contrairement à Tielemans, Randal Kolo Muani n'a pas laissé passer l'opportunité d'ouvrir le score à la 34e minute. Mais avant la pause, les hommes de Domenico Todesco n'ont pas baissé les bras et logiquement égalisé par Loïs Openda de la tête.

Premier doublé en Bleu pour Randal Kolo Muani ! 🙌



🇧🇪1-2 🇫🇷 | #BELFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/y1pUPZ7ayg — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 14, 2024

Au retour des vestiaires, l'équipe de France a repris avec une meilleure mentalité. Ousmane Dembélé était même proche de conclure une chevauchée individuelle à la 52e minute mais sa frappe a fini dans le petit filet de Koen Casteels. Par la suite, Manu Koné a vu son but refusé du fait d'une main préalable et bien involontaire de Randal Kolo Muani. A partir de l'heure de jeu, la France a passé la seconde et Randal Kolo Muani encore une fois a fait la différence d'un coup de tête parfait suite à un centre de Lucas Digne. Le Parisien est le meilleur buteur de l'équipe de France en 2024 avec 6 buts inscrits. A domicile et désireuse de bien faire, la sélection belge a vite tenté de revenir, mais Mike Maignan a bien tenu la cage française. Et quand ce n'était pas le portier français, c'est la maladresse qui a porté préjudice aux Diables Rouges, en atteste une frappe à côté de Leandro Trossard à la 71e minute. Aux abords du dernier quart d'heure, l'expulsion d'Aurélien Tchouaméni a néanmoins changé beaucoup de choses. Les hommes de Tedesco se sont rués sur la cage tricolore mais n'auront pas réussi à égaliser. Tant mieux pour les doubles champions du monde, sauvés comme souvent par un Maignan des grands soirs. La Belgique, elle, n'a plus battu la France en compétition officielle depuis 1981...

Au classement de ce groupe 2, l'Italie et la France sont toujours aux premières places avec respectivement 10 et 9 points. La Belgique est troisième, distancée avec 4 points.