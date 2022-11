La France surclassée, Deschamps l’a mauvaise

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Après le large succès contre l’Australie (4-1), l’équipe de France s’apprête à défier le Danemark samedi (17h). Une rencontre qui rappelle de mauvais souvenirs au sélectionneur Didier Deschamps.

Il en faudra plus pour totalement rassurer Didier Deschamps. Malgré la victoire face à l’Australie, le sélectionneur des Bleus a noté quelques failles sur le plan défensif. De quoi inquiéter le coach tricolore avant de retrouver le Danemark samedi. Et pour cause, les Danois ont remporté leurs deux dernières confrontations contre l’équipe de France cette année en Ligue des Nations (1-2, 2-0). Deux rencontres qui ont marqué Didier Deschamps.

« Le Danemark, une équipe sous-cotée ? Ça, je vous le confirme, a répondu le sélectionneur français en conférence de presse ce vendredi. J'ai dit plusieurs fois qu'elle était sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Elle nous a fait beaucoup de misères, donc il faudra faire en sorte qu'on inverse la tendance, sans parler de revanche ou quoi que ce soit. C'est une équipe qui a toujours la capacité de changer de système, ce qui peut amener des difficultés différentes. » Méfiant, Didier Deschamps refuse de penser à une éventuelle qualification et à son possible adversaire au prochain tour.

Deschamps refuse de penser aux 8es

« On va penser au Danemark et j'espère que vous me reposerez la question plus tard. Déjà, on s'occupe de notre groupe. On verra ce qui se passe dans le groupe qui nous concerne en cas de qualification. Bien sûr, le deuxième match peut-être décisif pour ces équipes. Nous, on ne va pas faire les beaux et mettre le coq plus haut qu'il n'est. On a la possibilité, comme toutes les équipes qui ont gagné le premier match, d'être qualifiés en gagnant le deuxième match », a calmé le Bayonnais, prudent avant d’affronter la bête noire des Bleus ces dernières années.