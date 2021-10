Belgique-France : Lloris se fait trouer, les critiques fusent

Ce jeudi du côté de Turin, l'équipe de France a vécu une bien triste première période. Hugo Lloris en tête.

Au lendemain du succès de l'Espagne face à l'Italie, la France voulait faire respecter son statut de champion du monde en titre dans le dernier carré de la Ligue des Nations. Sauf qu'en première période, les Bleus ont pris l'eau, sur des buts de Carrasco (37e) et de Lukaku (41e). Pourtant, la rencontre contre le voisin belge avait plutôt bien débuté. Vu que dès la quatrième minute de jeu, Hugo Lloris avait sorti le grand jeu. D'un incroyable réflexe sur une frappe de Kevin De Bruyne, le capitaine français avait évité l'ouverture du score des Diables Rouges. Un arrêt salué par tous les suiveurs du foot français en début de match.

Dans le top 10 des grands arrêts de Lloris en équipe de France, on a un nouvel entrant. #FRABEL

On peut revoir l'action 50 fois, 50 fois c'est but. 50 fois Koundé se troue. Et soudain Lloris qui se transforme en magicien.