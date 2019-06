La France ne s'endort pas, désormais c'est les vacances !

Dans : Equipe de France.

Qualif Euro 2020 - 4e journée

Estadi Nacional Andorre

France bat Andorre 4 à 0

Buts : Mbappé (11e), Ben Yedder (30e), Thauvin (45e+1), Zouma (60e) pour la France

Quelques jours après la déroute en Turquie, la France s'est rassurée en venant facilement à bout d'Andorre (0-4) ce mardi soir. Avec pour Mbappé son 100e but en 180 matches chez les pros.

Même si l'équipe d'Andorre est loin d'être celle de Turquie, les Tricolores se savaient attendus lors de ce déplacement en Principauté, qui plus est sur un terrain synthétique et dans un froid polaire. Mais cette fois, les joueurs de Didier Deschamps ne se sont pas ratés et ils ont facilement débordé le dernier de la poule de qualification pour l'Euro 2020.

C'est Mbappé qui a rapidement débloqué la situation (0-1, 11e), l'attaquant des Bleus et du PSG marquant là son 100e but chez les pros, alors qu'il n'a que 20 ans. La France déroulait, et Ben Yedder, titularisé pour la première fois suite au forfait de dernière minute de Coman, doublait la mise et ouvrait son compteur international (0-2, 30e), tandis que Thauvin d'un joli ciseau corsait l'addition juste avant la pause (0-3, 45e+1).

En seconde période, Zouma y allait lui aussi de sa première réalisation avec l'équipe de France (0-4, 60e) et donnait de l'ampleur au score. Il n'y avait qu'une formation sur le terrain, et Andorre tentait surtout de ne pas prendre une rouste mémorable, même si les Bleus ne lâchaient rien. Le tableau d'affichage en restait là, permettant aux Tricolores de rester à la première place du groupe à égalité de points avec la Turquie et l'Islande. Place désormais à des vacances bien méritées pour les Champions du monde qui sont sur le pont depuis un an.