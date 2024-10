La France ne le calcule pas, Cherki va dire oui à l’Algérie

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Convoité par la fédération algérienne depuis plusieurs mois, Rayan Cherki n’a pas encore pris de décision quant à son avenir international. Mais le milieu offensif de l’OL, ignoré en Equipe de France, pourrait rapidement trancher en faveur des Fennecs dans les mois à venir.

Sélectionné par Thierry Henry pour disputer les Jeux Olympiques avec l’Equipe de France, Rayan Cherki attend désormais de rejoindre le groupe de Didier Deschamps avec impatience. Le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais a prolongé son contrat en faveur des Gones, ce qui a permis à Pierre Sage de le réintégrer et plutôt avec réussite. Buteur contre l’OM et face à l’Olympiakos, le milieu offensif de 21 ans a amené du peps à l’attaque lyonnaise lors de son entrée en jeu face à Toulouse.

Il va néanmoins en falloir beaucoup plus pour prétendre à une sélection en Equipe de France, bien que la concurrence ne soit pas la plus féroce au poste de meneur de jeu et encore moins après la retraite internationale annoncée à la surprise générale par Antoine Griezmann lundi. En parallèle, la fédération algérienne de football continue de suivre la situation avec attention, avec un but précis en tête, celui de récupérer Rayan Cherki. Spécialiste du football algérien, Amine Benchabir s’est exprimé sur le sujet. Dans des propos relayés par Fennec Football, il estime que l’Algérie n’est plus si loin d’atteindre son objectif car, lassé d’attendre l’Equipe de France, Rayan Cherki pourrait dire oui aux Fennecs.

Rayan Cherki toujours plus proche de l'Algérie

« Cherki est très loin de l’équipe de France. À son poste, il y a plusieurs très bons joueurs chez les Bleus. Les contacts sont toujours en de bonnes voies entre la Fédération algérienne et Cherki. Il a demandé à la FAF du temps pour prolonger son contrat avec l’OL, avant de rejoindre l’Algérie. Ce qui m’effraie, c’est qu’il a un caractère trop fort, comme en témoignent son coach et ses coéquipiers » a analysé Amine Benchabir, pour qui Rayan Cherki pourrait rapidement dire oui à l’Algérie, puisque Didier Deschamps n’a visiblement pas dans un coin de la tête l’idée de le convoquer. La liste du sélectionneur des Bleus pour les matchs de Ligue des Nations contre l’Israël et la Belgique sera surveillée avec attention jeudi mais il est fortement improbable que Rayan Cherki y figure. Ce qui pourrait pousser le joueur formé à l’OL vers l’Algérie, une sélection que Amine Gouiri ou encore Houssem Aouar ont rejoint.