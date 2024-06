La France ne dissout pas le Canada, gros doute avant l'Euro

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Match amical de préparation pour l’Euro 2024 :

Matmut Atlantique, Bordeaux.

France - Canada : 0-0.

À une grosse semaine de son entrée en lice à l’Euro 2024, l’équipe de France n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul et vierge face au Canada (0-0). Pas vraiment rassurant pour la suite...



Quatre jours après avoir tranquillement dominé le Luxembourg (3-0) pour son premier match de préparation en vue de l’Euro 2024, la France voulait continuer à engranger de la confiance face à une nation d’un autre calibre, le Canada. Sauf que malgré quelques grosses occasions, comme une frappe puissante de Kanté (8e), la barre transversale de Thuram (9e) ou la tentative de Griezmann repoussée par Crépeau (19e), les Bleus rentraient bredouille aux vestiaires.

En début de deuxième période, le pays tricolore était tout proche de concéder l’ouverture du score avec une barre canadienne de Millar (47e). Suite à ce coup de chaud, les hommes de Didier Deschamps ne réagissaient pas vraiment, et malgré l’entrée en jeu de Mbappé (74e), il fallait un sauvetage miracle de Saliba pour éviter un but du Canada (79e). Dans la fin de match, Kolo Muani plaçait sa tête juste à côté (90e+2), puis Mbappé manquait l'occasion ultime (90e+5). Au final, les Bleus et les Canadiens se séparaient donc sur un 0-0 plutôt logique.

Avec un bilan d’une victoire et d’un nul, la France va aborder l’Euro 2024 avec quelques incertitudes, que les hommes de Deschamps chercheront à gommer dès le lundi 17 juin prochain contre l’Autriche à Düsseldorf.