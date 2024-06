La France n'a qu'un seul vrai rival à l'Euro

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Il y a bien des observateurs impressionnés par l'équipe de France après le premier tour de l'Euro. La puissance des Bleus en fait le favori pour le titre, en compagnie d'une autre équipe.

Malgré un premier tour mitigé, l’équipe de France n’a pas non plus tremblé pour sa qualification et aborde les 1/8e de finale face à la Belgique avec un sentiment de sérénité qui sera mis à rude épreuve. Tout est loin d’être parfait chez les Bleus, qui peinent offensivement et voient même Antoine Griezmann balbutier son football. Mais il y a néanmoins un sentiment de puissance qui force l’admiration de Patrick Guillou, qui suit l’Euro pour BeIN Sports. Pour le journaliste, interrogé par Ouest-France, à part l’Espagne sur le terrain sportif, l’équipe de France reste le gros bras de cette compétition.

L'Espagne et la France sont au-dessus, dans leur style

« Elle dégage une force intérieure, dont très peu d’équipes peuvent se vanter. Il y a quelque chose en plus. Alors oui, les Bleus se sont montrés maladroits et malchanceux. J’ai trouvé bizarre de voir Griezmann sur le banc face à la Pologne. Il est le baromètre de l’équipe. La France ne sera pas performante sans un Griezmann performant. Mais on n’a pas toutes les informations du sélectionneur. Par sa force, la France reste un favori du tournoi, là où l’Espagne l’est par sa maîtrise », a livré l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne notamment, pour qui les deux équipes sont les plus solides, chacune dans leur style de ce premier tour.

Néanmoins, avec le tableau désormais découvert, l’Espagne et la France ne pourront pas se retrouver en finale, et pourraient le faire en demi-finales. Le chemin est toutefois encore long, notamment parce que les Bleus étaient aussi favoris en 2021 mais ils se font faits sortir par la Suisse en 1/8e de finale. Et surtout parce que l’équipe de France va devoir hausser son niveau pour se défaire d’une Belgique elle aussi guére impressionnante, mais qui aura la rage d’effacer la défaite de 2018.