La France aura le vrai Mbappé, Deschamps allume le PSG

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé va changer d'air dans les prochaines semaines. Son arrivée au Real Madrid est imminente. De quoi certainement le soulager avant l'Euro 2024 avec l'équipe de France.

L'équipe de France est déjà réunie, en grande partie, à Clairefontaine, afin de préparer l'Euro 2024. Didier Deschamps compte sur ses joueurs pour travailler le plus sérieusement possible. L'objectif déclaré est d'aller chercher le titre en Allemagne et tous les détails compteront. A l'heure actuelle, certaines zones d'ombre existent pour le sélectionneur de l'équipe de France. Et Kylian Mbappé en fait partie, lui dont la fin de saison avec le PSG aura été particulièrement moribonde. Mais pour Deschamps, pas d'inquiétude, l'attaquant français sera au rendez-vous une fois son transfert au Real Madrid annoncé...

Mbappé, Deschamps n'est pas inquiet

Lors d'un entretien accordé à RTL, l'homme fort des Bleus a en effet tenu à rassurer concernant le joueur de 25 ans : « Son corps et sa tête étaient habitués à jouer tous les matchs du début à la fin. Il n'était pas habitué à ça. Mais ici, c'est un autre contexte, le fonctionnement est différent. Le Real Madrid ? Ça va arriver. Il y aura une communication des deux côtés, prochainement, ça c'est sûr. Il ne fera rien individuellement qui ira contre le projet collectif. Par ce qu'il représente et les responsabilités qu'il a en tant que capitaine, il est totalement impliqué dans l'objectif qu'il est le nôtre ». Selon la presse espagnole, l'annonce de l'arrivée de Mbappé au Real Madrid devrait se faire la semaine prochaine, une fois la finale de la Ligue des champions disputée par la Casa Blanca. Ensuite, le crack de Bondy devra très vite se remettre dans le bain et envoyer un message aux plus sceptiques. Avant de jouer le premier match de l'Euro contre l'Autriche le 17 juin, l'équipe de France aura deux matchs de préparation à disputer. Ce sera face au Luxembourg (5 juin) et au Canada (9 juin).