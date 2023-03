Kinglsey Coman viré du onze de l'équipe de France ?

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Pour affronter l’Irlande dans le cadre de la deuxième journée des qualifications pour l’Euro 2024, Didier Deschamps pourrait opérer un changement en attaque avec la sortie de Kingsley Coman et l’entrée d’Olivier Giroud à la pointe de l’équipe de France.

L’adage dit qu’on ne change pas une équipe qui gagne, surtout une équipe qui l’emporte 4-0 contre les Pays-Bas pour son retour post-Coupe du Monde. Mais sachant qu’il n’y a que trois jours entre les deux premiers matchs de ces qualifications pour l’Euro 2024, Didier Deschamps pourrait un peu bouger ses pions, comme il l’a expliqué en conférence de presse d’avant-match : « Je veux faire l'équipe la plus dangereuse possible et avoir la même efficacité que face aux Néerlandais. Cela ne veut pas dire que je vais la reconduire en intégralité. J'ai encore un peu le temps de la réflexion. Vendredi, il y a eu une débauche d'énergie importante. Il faut savoir si tout le monde a bien récupéré et ne pas prendre de risques. L'objectif sera d'amener du monde devant, d'avoir la maîtrise, d'être dangereux et efficace ».

Kolo Muani à droite, Giroud dans l’axe, Coman out ?

Après sa victoire face aux Pays-Bas (4-0), vendredi, l'équipe de France se déplace en Irlande ce lundi (20h45). Le sélectionneur Didier Deschamps n'a pas dévoilé ses intentions quant au onze de départ lors de la séance à huis clos ce dimanche. https://t.co/kBcPoALI9I pic.twitter.com/ZdDAdibCrH — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 26, 2023

C’est d’ailleurs en attaque où les interrogations se concentrent. Si la défense et le milieu devraient être reconduits, le sélectionneur des Bleus pourrait prendre une décision forte en éjectant Coman et en remettant Giroud. D’après les informations de L’Equipe, Kolo Muani pourrait effectivement prendre la place de Coman à droite tout en laissant l’axe à Giroud. Un choix qui récompenserait l’attaquant de Francfort, auteur d’un joli match face aux Pays-Bas vendredi. Brillant dans l’axe mais aussi sur les côtés grâce sa vitesse et son intelligence de jeu, l’ancien Nantais pourrait avoir une nouvelle chance de briller. Par contre, si l’information venait à se confirmer, Coman prendrait un petit coup sur la tête en étant le seul joueur de l’équipe victorieuse contre les Pays-Bas à être déclassé. Mais il en va ainsi avec le football de très haut niveau, et peut-être que Coman saura être décisif en entrant en fin de match pour remarquer des points dans l’esprit de Deschamps.