Karim Benzema vraiment français, Eric Zemmour en doute

Par Guillaume Conte

Pas encore candidat, mais déjà en campagne, Eric Zemmour a rencontré Pierre Ménès et le sujet Karim Benzema a été abordé frontalement.

Ce jeudi, Didier Deschamps a annoncé les joueurs retenus avec l’équipe de France pour les derniers matchs de l’année. Une année 2021 où, à son lancement, il semblait impossible de revoir Karim Benzema chez les Bleus. Désormais, il en est l’attaquant incontournable comme ce fut le cas à l’Euro ou lors du dernier triomphe en Ligue des Nations. Un retour au premier plan qui fait l’unanimité sur le plan sportif, et peut-être un peu moins sur le plan humain, alors que son procès pour son implication dans l’affaire de la sextape de Valbuena va bientôt être jugé. La brouille de 6 ans avec Didier Deschamps est en tout cas terminé, et l’éponge a été passée. Mais quand le sujet de Karim Benzema est évoqué en France, cela reste un domaine sensible. Une brèche dans laquelle s’est engouffrée le candidat non-déclaré à la présidentielle Eric Zemmour.

Éric Zemmour : "Benzema a évolué, peut-être se sent-il plus français"

Invité par Pierre Ménès, l’ancien chroniqueur dont le temps de parole est désormais comptabilisé politiquement, a abordé un autre épisode polémique de la vie de Karim Benzema. Il s’agit d’une phrase prononcée par l’attaquant du Real Madrid en 2006, alors qu’il était à l’Olympique Lyonnais, et où il expliquait les raisons de son choix de rejoindre l’équipe de France. « L'Algérie c'est mon pays, voilà, mes parents ils viennent de là-bas. Après, la France... C'est plus sportif, voilà », avait alors confié celui qui n’était pas encore KB9 sur RMC Sport. Des propos qui sont longtemps restés associés comme un choix plus sportif, financier et intéressé pour sa carrière, qu’un réel choix du coeur de rejoindre l’équipe de France.

Zemmour ressort une vieille phrase de Benzema

15 ans après les faits, Eric Zemmour s’est servi de cette sortie pour étayer le problème des flux migratoires et des gens qui ont la double nationalité, et pas vraiment attachés selon lui à la France. « Le football est un terrain de jeu privilégié de toutes les immigrations. Kopa le Polonais, Platini l'Italie, Zidane le Kabyle. Est-ce qu'ils se sentent vraiment Français ? Souvenez-vous des déclarations de Benzema, disant : 'Je joue en France pour le football, et mon vrai pays, c'est l’Algérie’ », a lancé Eric Zemmour, persuadé que cette phrase résume l’état d’esprit de nombreuses personnes dans le pays.

Pas sûr qu'ils se sentent français

« Peut-être qu'il a évolué, c'est très possible. Moi, je n'attaque pas une personne en particulier. Voilà des gens, dont je ne suis pas sûr qu'ils se sentent vraiment français. S'ils se sentent vraiment français, tant mieux pour eux », a résumé Eric Zemmour, qui se base sur cette ancienne sortie de Benzema pour prendre un exemple parlant selon lui. En attendant, l’attaquant français s’est depuis longtemps expliqué sur cette sortie, et paye encore les conséquences d’une sortie qui avait tout de même choqué à l’époque. Même si, il y a 15 ans, Karim Benzema ne pensait certainement pas que ses mots allaient alimenter le discours de campagne d’un candidat à l’élection pour devenir Président de la République.