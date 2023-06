Kanté en Equipe de France, un miracle futur possible ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

N'Golo Kanté a signé à Al-Ittihad (Arabie saoudite) pour trois ans. Le milieu français de 32 ans quitte donc l'Europe et peut-être définitivement l'Equipe de France. Cependant, ni lui, ni Deschamps ne ferment la porte à son retour même si les éléments sont contraires.

Un transfert qui n'a pas rendu heureux Didier Deschamps loin de là. Si le sélectionneur laisse libre choix à ses joueurs au mercato, il n'apprécie pas de voir ses cadres quitter le football européen. Il ne pouvait y avoir pire qu'un transfert de N'Golo Kanté en Arabie saoudite. Le milieu français a quitté Chelsea pour la formation d'Al-Ittihad et un contrat de trois ans. De quoi dire adieu (définitivement ?) aux compétitions européennes et à l'Equipe de France. En effet, Didier Deschamps préfère prendre des éléments évoluant dans les meilleurs clubs et les meilleurs championnats. Malgré le récent afflux de stars, la Saudi Pro League ne correspond pas au haut niveau requis par Deschamps.

Kanté n'est plus indispensable aux Bleus

Comme le rappelle L'Equipe, rares sont les Français jouant hors d'Europe ayant été sélectionné par Deschamps. Il n'y en a qu'un, André-Pierre Gignac de 2015 à 2016 alors qu'il jouait au Mexique. Pourtant, il reste une chance pour N'Golo Kanté puisque le sélectionneur n'a pas été aussi ferme qu'attendu. « Je n'ai pas de position rédhibitoire au fait que des joueurs puissent aller jouer là-bas et se maintenir. Aujourd'hui, je vais faire en sorte de les suivre », a t-il même affirmé après sa discussion avec Kanté. Le principal intéressé lui-même a ouvert la porte dans son message d'adieu à Chelsea publié sur les réseaux. « A très vite sur les terrains pour de nouvelles aventures avec Al Ittihad et les Bleus », a t-il écrit sur Twitter.

Il faut dire que Kanté a toujours été un chouchou de Deschamps pour son énergie physique folle mise dans l'entrejeu de l'Equipe de France. Cependant, comme l'analyse l'Equipe, Kanté n'est plus le joueur de 2018. Il est usé physiquement par les saisons à rallonge, le staff des Bleus estimant même en octobre dernier qu'il n'était plus apte pour les matchs à forte intensité. C'est l'une des raisons qui l'ont poussé à aller en Arabie saoudite, loin du très exigeant football européen. Mais, c'est ce qui bloquera un retour en bleu pour des matchs internationaux très durs. En plus, Deschamps peut faire désormais sans lui en Equipe de France. Les jeunes talents poussent au milieu comme l'a démontré le Mondial 2022 : Tchouaméni, Camavinga, Rabiot avant peut-être Fofana, K.Thuram ou encore Zaire-Emery. Kanté devra donc retrouver son niveau et bénéficier d'un peu de chance pour regoûter aux Bleus.