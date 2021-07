JO : La liste est tombée, PSG et OL concernés

Dans : Equipe de France.

La Fédération Française de Football a finalement trouvé 21 joueurs à nommer pour disputer les Jeux Olympiques.

Une liste qui n’a plus grand chose à voir avec celle tombée il y a quelques jours, et qui avait été révoquée par les clubs français. Plusieurs « stars » des Espoirs ne partiront donc pas à Tokyo pour disputer les Jeux Olympiques, mais des accords ont tout de même été trouvés avec l’OL et le PSG notamment. Deux défenseurs feront ainsi le déplacement au Japon, ce sera Melvin Bard de Lyon, et Thimotée Pembélé du PSG. Rennes n’a pas envoyé Eduardo Camavinga, mais Jérémy Gelin, et le meneur de jeu de Lorient Enzo Le Féé fera aussi le déplacement. Pas de Niçois comme Amine Gouiri, ni de Lillois comme Bamba ou Ikoné, mais le champion de France envoie Isaac Lihadji. L’attaque sera renforcée par les « vétérans » Gignac et Thauvin, avec le Montpelliérain Teji Savanier à la baguette.

Gardiens : Bernardoni, Bertaud, Bajic

Défenseurs : Pembele, Bard, Caci, Michelin, Kalulu, Doukouré, Sagnan

Milieux : Savanier, Gélin, Tousart, Thauvin, Mbuku, Le Fée, Beka Beka

Attaquants : Gignac, Kolo Muani, Nordin, Lihadji