JO ‍: La liste de Thierry Henry sans Mbappé mais avec Lacazette ‍?

Par Corentin Facy

Thierry Henry annoncera ce lundi à 11 heures une pré-liste d’une trentaine de joueurs pour les Jeux Olympiques. A moins d’une surprise, Kylian Mbappé n’en fera pas partie, mais de nombreuses incertitudes demeurent.

Les Jeux Olympiques approchent à grands pas et l’incertitude est toujours immense au sujet de la liste de Thierry Henry. Le sélectionneur de l’Equipe de France olympique va nous permettre d’y voir plus clair ce lundi à 11 heures en annonçant une pré-liste d’une trentaine de noms, qui devra être réduite à 18 joueurs le 3 juillet prochain. Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point sur les joueurs susceptibles de faire partie de cette pré-liste. Le média francilien révèle que la liste devrait comprendre une majorité de joueurs de Ligue 1 et de Bundesliga, les clubs anglais, italiens et espagnols ayant montré peu d’envie à l’idée de libérer leurs joueurs sur des dates non homologuées par la FIFA.

Castello Lukeba (Leipzig) et Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) sont quasiment assurés d’en faire partie et seront des cadres de Thierry Henry au contraire de Mathys Tel, le Bayern Munich n’ayant pas accepté de le libérer. Un autre joueur de Bundesliga pourrait faire partie de la liste et ce serait une petite surprise : Hugo Ekitike, récemment transféré du PSG à Francfort et qui a terminé la saison en boulet de canon. Thierry Henry rêvait de pouvoir compter sur Malo Gusto, Benoît Badiashile, Bradley Barcola ou encore Warren Zaïre-Emery, mais ces quatre joueurs de moins de 23 ans ne seront pas libérés par Chelsea et par le Paris Saint-Germain. Cas similaire pour William Saliba, qui disputera l’Euro et qu’Arsenal refuse de voir enchainer une seconde compétition internationale durant l’été.

Une liste avec Lacazette et une majorité de joueurs de L1 ?

Heureusement, le sélectionneur olympique va pouvoir convoquer plusieurs joueurs de moins de 23 ans évoluant en Ligue 1, où les clubs ont été sensibilisés à l’évènement. Ainsi, Rayan Cherki (OL), Maghnes Akliouche (Monaco), Khéphren Thuram (Nice), Désiré Doué (Rennes), Adrien Truffert (Rennes), Elye Wahi (Lens) ou encore Joris Chotard (Montpellier) seront dans la pré-liste. En ce qui concerne les « jokers » de plus de 23 ans en revanche, c’est le grand flou ! A moins d’un miracle, Kylian Mbappé ne fera pas partie de la pré-liste, lui qui doit signer dans les heures à venir du côté du Real Madrid. Antoine Griezmann ne sera pas non plus libéré par l’Atlético de Madrid, et Olivier Giroud va signer aux Etats-Unis et ne fera donc pas partie de l’aventure. Le nom d’Alexandre Lacazette revient de nouveau puisque le capitaine de l’OL « pourrait obtenir son ticket » selon Le Parisien, qui en fait l’un des favoris pour intégrer la liste parmi les plus de 23 ans. L’identité des deux autres jokers est en revanche un mystère le plus total. Premiers éléments de réponse ce lundi à 11 heures avec une pré-liste particulièrement attendue.