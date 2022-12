Hugo Lloris, accusation et racisme à cause des tirs au but

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Auteur d'un excellent Mondial avec l'équipe de France, Hugo Lloris connaît suffisamment le football pour ne pas savoir que la défaite face à l'Argentine aux tirs au but allait lui valoir des critiques. Mais pas à ce point.

La France compte autant d’habitants que de sélectionneurs, et ce lundi, nombreux sont ceux qui pensent qu’avec eux sur le banc de touche des Bleus Kylian Mbappé et ses coéquipiers auraient gagné la finale du Mondial 2022 contre l’Argentine. Et c’est notamment un poste qui focalise toutes les attentions, c’est celui de gardien de but. Car ce n’est pas faire injure à Hugo Lloris de dire qu’il n’est pas réellement un spécialiste du genre, tout comme ses prédécesseurs à ce poste en équipe de France. Et d’ailleurs les statistiques l’ont rapidement confirmé après la victoire de Lionel Messi et des siens, il faut remonter au Mondial 1998 et à l’échec de Luigi Di Biagio face à Fabien Barthez lors du quart de finale France-Italie pour trouver trace d’un tir au but manqué contre les Bleus. Depuis, les 14 tirs au but tirés contre la France (France-Italie Mondial 2006, France-Suisse Euro 2021 et France-Argentine Mondial 2022) ont tous été réussis. Et là les regards se tournent vers Hugo Lloris et le staff des Bleus.

La France et les tirs au but, la faillite totale

Sur RMC, Florent Gautreau s’est étonné de la manière dont l’équipe de France a clairement décidé de ne pas travailler cet exercice des tirs au but, là où d’autres pays ont tout étudié afin de ne pas laisser la place au hasard. « Depuis quelques années, les clubs ont recruté des spécialistes des tirs au but. Pourquoi Maignan est devenu un spécialiste des tirs au but ? Parce que ses entraîneurs et lui ont décidé d’en faire un travail spécifique total et sur le long terme. Les tirs au but ce n’est pas la loterie, il faut réduire la part d’incertitude et en France on entend encore parler de chance. Barthez-Lloris même combat, ils n’ont rien pu faire », explique le journaliste de l’After, rejoint par Daniel Riolo qui estime qu’il est incroyable que l’équipe de France n’ait pas travaillé ce scénario. « Hugo Lloris pendant les séances de tirs au but des Bleus à l’Euro ou au Mondial, c’est 0% d’arrêt. Cette stat’ fait flipper mais elle démontre surtout une chose : il est grand temps que les sélectionneurs prennent aussi des spécialistes et les fassent rentrer à la 119eme ! », lançait de son côté Nicolas Puiravau, membre de Paris United.

Si les critiques contre Hugo Lloris dans cet exercice sont possibles, c’était déjà le cas lorsqu’il était à l’Olympique Lyonnais, sur les réseaux sociaux cela a vite débordé sur des insultes et même des agressions racistes. Preuve que le racisme, comme la bêtise, n’a pas de frontière. « Lloris a encaissé 3 buts et pas stoppé un peno, sale blanc », « Lloris c’est un vendu, ça se voit il voulait laisser gagner les blancs argentins, c’était le seul blanc de l’EDF », cela se déchaînait sur les réseaux sociaux contre celui qui a réussi une énorme parade juste avant la fin du match, permettant aux Bleus de rester en vie. Elon Musk, patron de Twitter, qui assistait à la finale France-Argentine à Doha, va probablement devoir rapidement régler ce problème, d'autant que dans le même temps, Kolo Muani, Thuram et Coman était eux aussi victimes de messages racistes, dont de très nombreux en provenance d'Argentine.